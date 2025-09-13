O DS trouxe reportagem, na edição desta quinta-feira (12), mostrando que Suzano terá uma representante durante a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que acontecerá em Brasília entre segunda e sexta-feira da próxima semana (15 e 19/09). Trata-se da delegada eleita e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Vanessa Fernandes, que representará o Alto Tietê levando propostas voltadas ao assunto para debate com cidades de todo o Brasil.

A busca por equidade racial é uma missão essencial e organizações filantrópicas desempenham um papel crucial nessa empreitada.

É importante que as políticas de governo possam se fortalecer em relação ao tema.

Portanto, a promoção da igualdade racial no Brasil é essencial para construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, combatendo o racismo e as desigualdades sistêmicas herdadas da escravidão.

Isso envolve a implementação de políticas públicas, ações afirmativas e o respeito aos direitos humanos, visando garantir oportunidades iguais, o combate à discriminação e a valorização da diversidade cultural e étnica do país.

Em Suzano, a eleição de uma representante na 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é resultado de um longo processo que começou ainda nos encontros preparatórios promovidos pelo município e passou pelas etapas regionais e estadual.

Em Suzano, a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial foi realizada em maio, em que lideranças locais tiveram a oportunidade de apresentar propostas e se candidatar a delegado.

Na ocasião, Vanessa foi a mais votada, conquistando o direito de representar a cidade na conferência regional do Alto Tietê.

No segundo encontro, que reuniu representantes de diferentes cidades, Suzano voltou a se destacar, garantindo espaço entre os delegados que levaram as demandas do Alto Tietê para a 5ª Conferência Estadual da Promoção da Igualdade Racial, realizada em julho, em São Paulo.