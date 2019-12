Propriedades rurais digitais

O Alto Tietê é conhecida como o Cinturão Verde do Estado por conta do grande número de propriedades rurais e também das oções de hortifrutigranjeiros.

Em Suzano, por exemplo, há bairros inteiros formados por propriedades rurais que garantem para todo o Estado plantações com produtos selecionados.

Valorizar esse setor é, sem dúvida, uma grande necessidade.

Ontem, o Estado lançou projeto que vai, sem dúvida, contribuir de forma direta com o setor.

Em evento realizado em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou, ao lado do vice-presidente Sênior e chefe de Negócios do Google, Philipp Schindler, do presidente do Google Brasil, Fabio Coelho, e outros executivos do grupo, parceria inédita entre o Governo de São Paulo e o Google para mapear estradas rurais e criar endereços digitais para cerca de 340 mil propriedades espalhadas pelos 645 municípios do interior do Estado.

As cidades do Alto Tietê estão incluídas nesse novo projeto. A iniciativa, inédita na América Latina, permitirá que cerca de dois milhões de moradores dessas localidades tenham acesso a serviços públicos fundamentais, como Saúde e Segurança.

Segundo o governador, “esse é um projeto inédito na América Latina e São Paulo sai na frente nessa parceria com o Google para mapear as estradas rurais do nosso Estado”.

Só para se ter uma ideia, nessa primeira fase, o projeto impactará 2 milhões de brasileiros de São Paulo, que passarão a ter um endereço digital.

Ainda conforme o Estado, o projeto vai ajudar todo ecossistema no campo, mas também, em breve, será aplicado nas áreas urbanas, em comunidades.

O governo estadual afirma que está investindo muito ao longo desses 11 meses na inovação tecnológica no mundo do agro, com o objetivo de inserir os produtores do Estado dentro do que há de mais moderno em tecnologia no mundo.

O endereçamento digital das propriedades rurais será possível graças a tecnologia Plus Codes, uma ferramenta gratuita, criada pelo Google, que converte coordenadas de latitude e longitude fornecidas por satélite em códigos curtos, semelhantes aos códigos postais. A parceria ajudará a incorporar essa tecnologia ao sistema interno do Governo de São Paulo, que disponibilizará o endereço digital aos residentes das áreas rurais.

Não há dúvida que é um trabalho importante: garantir a modernidade para quem trabalha no campo que, geralmente, reclama da falta de segurança e de apoio.

