Proteção ao Cidadão

O DS trouxe, esta semana, reportagem sobre os resultados revelados neste mês pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) 2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) colocam Suzano na liderança do Alto Tietê no quesito “Proteção aos Cidadãos”.

O município foi classificado com a nota B+, enquadrada num intervalo compreendido entre 75% e 89,9% da nota máxima, que remete a um trabalho muito efetivo na categoria i-Cidade.

Este quesito considera o nível de proteção aos cidadãos medindo o grau de planejamento de ações relacionadas à segurança diante de eventuais acidentes e desastres naturais.

O trabalho da Defesa Civil se destaca para a importância desse índice. O órgão realiza um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população e a restabelecer a normalidade social.

Tem o objetivo de reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em caso de desastres.

Atua antes, durante e depois de desastres por meio de ações distintas e inter-relacionadas: Prevenção; Mitigação; Resposta; Recuperação.

A avaliação reconhece a eficiência da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil, que conta com o Plano de Contingência e com Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) para garantir respostas assertivas frente a situações adversas.

O Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil (Plamcon) de Suzano foi apresentado à população em 15 de setembro do ano passado, durante audiência pública realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna. Na oportunidade, foram compartilhadas informações sobre o documento, cuja minuta pode ser acessada por meio do link bit.ly/MinutaPlanodeContingencia. Conforme demonstrado, o Plamcon é ativado em qualquer circunstância que indique riscos para algumas das 45 áreas que são previamente monitoradas pela administração municipal, tanto em pontos situados nos locais de encostas como em margens de rios.