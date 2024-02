Protejam as crianças!

O DS dá sua contribuição na edição deste domingo (18) com uma reportagem especial mostrando e cobrando o que cada cidade do Alto Tietê planeja, em termos de ações efetivas, para combater e prevenir a dengue nas escolas da rede municipal.

Em um trabalho de pesquisa em cada uma das prefeituras, o jornal revela as ações de cada cidade.

Campanhas, brigadas, mutirões, vistorias na tentativa de descobrir criadouros do mosquito Aedes Aegypti são ações que o leitor do DS vai encontrar.

É importante que as medidas sejam tomadas, em que pese a vacinação, marcada para ocorrer a partir desta terça-feira (20).

As ações de imunização, trabalho de conscientização e campanhas têm de andar paralelas.

O objetivo final é proteger as crianças.

Elas têm na escola um local também de aprendizado e segurança. É onde os pais deixam como um local que traz tranquilidade.

O DS fez um levantamento importante e traz na reportagem deste domingo o número de crianças nas redes municipais das cidades do Alto Tietê. São, em torno de 153 mil em mais de 600 escolas espalhadas pelas cidades do Alto Tietê.

Há também um trabalho que terá de correr de forma contínua em uma parceria entre Governo do Estado e municípios.

É importante que as ações ocorram sincronizadas, paralelas em parceria para que o resultado seja eficaz.

Nesse momento em que os casos de dengue aumentam é também importante que a sociedade se conscientize da importância de prevenir as crianças contra a doença: evitando água parada nas casas, atendendo as orientações das autoridades de saúde e reforçando sua parte na luta contra o mosquito Aedes Aegypti.

A semana que se inicia será crucial, como um termômetro da luta contra a dengue.

Será um momento importante para saber até que ponto as ações dos governos municipais, estaduais e federal em todo o País é ou não efetivo.