Qual o objetivo?

A Câmara Municipal de São Paulo deve instalar, assim que as sessões ordinárias voltarem em fevereiro, uma Comissão Parlamente de Inquérito (CPI) para investigar ONGs que atuam na região da cracolândia, e um desses alvos será o padre Julio Lancellotti.

O pároco é conhecido até mundialmente pelos serviços e ajuda depositados para as pessoas em vulnerabilidade e dependentes químicos que vivem nas ruas da Capital, em especial na cracolândia.

Durante a pandemia, inclusive, o padre fez entregas de alimentos, cobertores, e distribui tudo o que pode ajudar as pessoas, até mesmo absorventes às mulheres.

Contudo, a boa ação tem gerado incômodo, pelo menos é o que parece. Isso porque a CPI que será instalada tem qual objetivo?

Segundo reportagem da Agência Brasil, o requerimento para a criação da CPI diz que “a finalidade é investigar as Organizações Não Governamentais que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia”. O documento para criação já colheu as assinaturas necessárias e foi protocolado na Câmara no dia 6 de dezembro do ano passado. No entanto, isso não significa que a comissão será imediatamente instalada: há uma fila de proposições de outras CPIs na Câmara e o requerimento ainda precisaria ser aprovado em plenário.

O autor da proposta é o vereador Rubinho Nunes (União Brasil), um dos cofundadores do Movimento Brasil Livre (MBL). Ele colocou como foco principal da CPI a atuação do padre Julio Lancellotti, que desenvolve há muitos anos um importante e reconhecido trabalho de cuidado com pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Também será alvo dessa CPI o movimento A Craco Resiste.

A Arquidiocese de São Paulo informou, por nota divulgada nesta quinta-feira (4), que “acompanha com perplexidade” a tentativa de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Padre Júlio Lancellotti.

O PT tenta derrubar a criação dessa CPI antes mesmo de ser instalada.

Independente disso, fica o questionamento aos vereadores que assinaram para criação da comissão: qual o objetivo?

A cracolândia precisa de atenção, para que a situação de muitos ali melhore, mude para melhor. Enquanto o poder público não resolve a situação, nós precisamos de mais pessoas como Julio Lancellotti para ajudar os mais necessitados.

O DS segue acompanhando o caso e atualizará você sobre o andar da CPI, se ela for criada.