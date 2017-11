Queda das riquezas

O PIB é uma sigla que significa “Produto Interno Bruto” e é algo extremamente importante para as nações, porque consiste na soma dos valores monetários de um município, estado e País.

Dessa forma, isto quer dizer de que todos os bens e demais tipos de serviços, que são produzidos em uma determinada região, são somados durante um tempo para saber se eles estão crescentes ou não.

Assim, o PIB é um dos indicadores mais utilizados na economia de mercado, visando sempre realizar uma pesquisa sobre como anda toda a atividade econômica de um país.

Na semana passada novo dado sobre o PIB foi divulgado. Todos os estados brasileiros registraram queda no Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todas os bens e serviços produzidos no país) em 2015, de acordo com dados das Contas Regionais, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pela primeira vez, a queda foi registrada em todas as unidades da Federação desde o início da série histórica em 2002. Em 2015, o PIB nacional caiu 3,5%.

Para alguns estudiosos do assunto, há ainda algumas críticas em relação à análise do PIB. Uma delas diz respeito ao fato do PIB não ser analisado de forma separada para empresas nacionais e empresas estrangeiras que estão funcionando no país. Outra crítica vai tocar no fato desse índice fazer análises apenas dos aspectos relacionados ao crescimento econômico e não em relação ao desenvolvimento do País, que está diretamente relacionado à qualidade de vida e distribuição de renda. Uma análise que não enxerga os impactos sociais vivenciados por cada nação.

Os dados divulgados pelo IBGE, na semana passada, indicam que no mesmo ano, apenas cinco estados responderam por 64,7% do PIB nacional: São Paulo, com 32,4%; Rio de Janeiro (11%); Minas Gerais (8,7%); Rio Grande do Sul (6,4%); e Paraná (6,3%). Juntos, no entanto, eles tiveram a participação encolhida no total da economia brasileira em 0,2 ponto percentual, em relação a 2014.

Os estados que tiveram melhor resultado foram bastante influenciados pela agropecuária. O que pesou negativamente foi a indústria de transformação, o comércio e a construção civil. Todas essas atividades tiveram quedas expressivas.

Não há dúvida que o PIB tem enorme relevância na vida dos cidadãos. É ele quem aponta os rumos que o barco da sua nação, estado ou município está tomando. Estando mal, também será necessário verificar as falhas e procurar melhorias. Se os governos não fazem isso, cumpre ao povo cobrar por tais ações.