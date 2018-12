A polêmica que se tornou a situação da energia elétrica em Suzano aumentou nas últimas semanas.

A queda de energia se acentuou. Ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a EDP São Paulo informou que realizou inspeção técnica na rede de energia que abastece o Centro de Suzano.

Constatou sobrecarga no sistema por causa da instalação de enfeites de Natal na cidade.

Na edição de amanhã, o DS traz, em continuação ao assunto, opinião de especialista sobre sobrecarga de energia. Ele aponta ser possível o problema ter ocorrido por conta dos enfeites de Natal. E alertou: era importante a EDP São Paulo tivesse um laudo para comprovar os problemas.

Na reportagem de ontem, a EDP informou que os enfeites foram instalados sem conhecimento da empresa.

A distribuidora adotou as medidas necessárias para a proteção do sistema. “A empresa ressalta, que, caso haja instalação de grandes cargas de energia em enfeites elétricos provisórios, a concessionária deve ser informada de forma antecipada para preparar a rede, em caso de necessidade”, informou a EDP em nota.

A companhia enfatizou também que, em caso de qualquer anormalidade com a rede elétrica, deve ser contatada imediatamente pelos canais de atendimento.

O Procon de Suzano entrou em contato novamente com a concessionária de energia na tarde de ontem e cobrou uma solução, em razão do novo apagão verificado ontem - que gerou uma reclamação de comerciantes da área central.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana mantém equipe de manutenção semafórica em plantões diurnos e de sobreaviso no período noturno.

Na edição de hoje, o DS mostra que, atendendo a uma solicitação da ACE (Associação Comercial e Empresarial de Suzano), o Procon de Suzano entrou em contato ontem mesmo com a concessionária de energia e o motivo alegado pela EDP São Paulo para a queda de energia de foi "excesso de ligações elétricas em um único transformador" e que a solução foi dada imediatamente com a instalação de um transformador extra, dividindo a carga elétrica em dois equipamentos. A ACE informou ainda, que os episódios dos últimos dias foram em uma área pequena: início da rua General Francisco Glicério, no cruzamento com a rua Monsenhor Nuno.

É importante que o problema seja resolvido para evitar prejuízos a moradores e comerciantes que reclamam do problema.