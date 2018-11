Queda de homicídios

O combate à criminalidade com o reforço da segurança tem sido prioridade de governos no País.

As cidades podem contribuir. Seja com as guardas municipais, seja por meio de manutenção pública de obras de asfalto e iluminação de vias públicas.

Os números dos assassinatos, por exemplo, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e publicado em reportagem do DS mostram que a cidade segue uma tendência de redução nas ocorrências.

O município teve nova queda acentuada. São 19 assassinatos registrados nos últimos nove meses, contra 28 do ano passado, o que representa a uma diminuição de 32,14%.

Os últimos dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mantêm a região Norte como a mais perigosa.

Levantamento mostra que setembro foi o mês mais violento do ano. Foram cinco assassinatos - sendo três no lado Norte -, em 2018. O número é o mesmo que o do ano passado, quando cinco pessoas foram mortas durante ataques com armas ou facas.

Conforme última publicação do DS sobre levantamento de assassinatos computados na cidade, julho era o mês mais violento do ano, com quatro mortes. Em seguida, vinham abril e agosto, totalizando três mortes violentas cada e fevereiro duas, enquanto que em janeiro e junho foi uma ocorrência cada.

Pela segunda vez consecutiva, a região Norte foi considerada a mais violenta da cidade, com dez pessoas mortas nos últimos nove meses.

Seguida da área Central, totalizando oito assassinatos.

O Distrito de Palmeiras continuou com um registro deste tipo de crime.

Em relação aos latrocínios - roubo seguido de morte-, a cidade continuou com dois registros nos últimos meses, contra três do mesmo período do ano passado.

Se por um lado a cidade vem registrando redução nos assassinatos, o número de tentativas de homicídio só cresce. Agora, o aumento foi de 5,56%.

De janeiro a setembro de 2017, 18 pessoas sofreram algum tipo de ataque. Este ano foram 19 ocorrências computadas nas delegacias do município.

O trabalho de reforço da segurança em Suzano vai perseguir com a contratação de mais guardas municipais e o armamento da corporação municipal.

É preciso lembrar também que o sistema de monitoramento por câmeras que vai ser implementado garante para a cidade uma sensação maior de segurança.

Por outro lado, tanto a PM, como a polícia civil da cidade reforçam seus trabalhos de ação ostensiva e de investigação na tentativa de reduzir ainda mais os índices.