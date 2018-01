O verão chegou e as chuvas não são apenas a única preocupação. É preciso atenção com os equipamentos elétricos e eletrônicos de maneira geral.

Entre os transtornos previstos para a época das chuvas estão as fortes tempestades que causam as enchentes, quedas e falhas no fornecimento de energia elétrica. Tais incidentes geram impactos significativos na vida das pessoas e podem ser sentidos principalmente nas grandes cidades.

A ocorrência de descargas elétricas durante o período é alta. O Brasil é líder mundial na incidência de raios, com 50 milhões de descargas por ano, segundo dados disponíveis no site do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), que pertence ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Na edição de sábado, o DS trouxe reportagem mostrando que foram registradas no Alto Tietê, 1.290 quedas de raios nos primeiras duas semanas do ano. A cidade com o maior índice é Guararema com 454 registros. Mogi das Cruzes segue como a segunda cidade com maior número de raios, foram registrados 414. Ferraz de Vasconcelos e Poá tiveram o menor número, quatro registradas em Ferraz e nenhuma incidência registrada em Poá. Em Suzano ocorreram 70 quedas.

As informações, divulgadas pelo DS, são do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e são referentes de 1 a 14 de janeiro.

Comparando os índices de 2016 e 2017, pode-se perceber uma diminuição na queda de raios na região. Em 2016, foram computadas mais de 54,6 mil incidências enquanto em 2017, foram registradas 44,1 mil gerando uma redução de 19,26%. De acordo com o levantamento feito pelo Elat, Mogi das Cruzes foi à cidade com o maior índice de raios e Poá com o menor número em dois anos consecutivos. Suzano teve um aumento de 33% nas incidências de 2016 para 2017. Foram 3.642 em 2016 e 4.848 no ano passado.

A falta de pára-raios em épocas de temporais pode representar sérios prejuízos, pois a descarga elétrica de um raio sobre uma antena (televisão, rádio) ou sobre um poste de energia elétrica causa a queima de equipamentos domésticos (eletrodomésticos, computadores, etc).

O raio representa também graves riscos para as pessoas, principalmente aquelas surpreendidas debaixo de árvores ou em áreas descampadas, ou ainda, que estejam trabalhando próximo a estruturas metálicas. Por ano, quase mil pessoas são vítimas de raios em todo o País - não há uma estatística precisa. A maioria sobrevive, porque são atingidas indiretamente, por uma faísca lateral ou porque estão próximas ou encostadas no ponto que sofreu o choque direto.

O raio é uma descarga elétrica que ocorre entre a nuvem carregada de eletricidade e a terra, mais precisamente entre a nuvem e o ponto mais próximo que esteja na terra (normalmente pára-raios existentes nos edifícios). Na ausência do pára-raios a descarga poderá ocorrer sobre árvores isoladas. Por isso, é importante se precaver.