Quem ganhou na região!?

Os resultados nas urnas, após a apuração dos votos, mostra que a região do Alto Tietê conseguiu, ao menos, nove deputados estaduais e federais. Um resultado importante.

As cidades ganham mais representatividade com novos nomes escolhidos.

O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), que vai competir o 2º turno com o candidato Fernado Haddad (PT), ganhou liderança em todas as cidades do Alto Tietê, conforme mostrou reportagem do DS na edição de ontem.

Só para se ter uma idéia, no total, o candidato recebeu mais de 398 mil votos, sendo mais de 110 mil votos somente em Mogi das Cruzes.

O município de Suzano foi o segundo maior a declarar voto para o candidato social liberal; ao todo, 76 mil votos foram computados.

Em Itaquaquecetuba, mais 71 mil eleitores votaram no candidato de direita.

Os candidatos Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) ficaram em 2º lugar na região.

Haddad ficou em segundo em Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquá, Poá e Suzano enquanto Alckmin ficou em segundo em Biritiba-Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Isabel.

A liderança no Estado de São Paulo ficou com o candidato João Doria (PSDB), que vai disputar o 2º turno com o atual governador do Estado, Márcio França (PSB).

Doria liderou a votação em seis cidades do Alto Tietê (Arujá, Biritiba, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), recebendo, ao todo, mais de 132 mil votos.

O tucano ficou em 2º lugar em Guararema e Itaquá.

França ganhou em três cidades, Guararema (6.904 votos), Itaquaquecetuba (31.828 votos) e Poá (14.849 votos).

O candidato ficou em 2º lugar em Arujá, Biritiba, Ferraz, Salesópolis e Santa Isabel.

O candidato Paulo Skaf (MDB) ganhou somente em Ferraz de Vasconcelos, recebendo mais de 18 mil votos e ficou como segunda opção em Mogi, Poá e Suzano.

A votação agora vai se definir no segundo turno, quando os candidatos ao Estado e à Presidência voltam a disputar as eleições.

Pela tendência, o Alto Tietê votou, em sua maioria, “mais à direta” optando mais pelas propostas conservados de Bolsonaro.

Mas, a situação ainda pode ser alterada ou mantida, dependendo como vai se dar a campanha nas próximas semanas.

Agora é se preparar para votar, mais uma vez, no segundo turno escolhendo o futuro do País.