R$ 1,59 bilhão

Suzano divulgou, nesta semana, novo valor da previsão do Orçamento para 2026. Os números são importantes porque mostram uma evolução ao longo dos anos.

É o que é o Orçamento Público? É muito parecido com o orçamento doméstico, onde existem despesas fixas, necessárias à manutenção da casa e para nossa sobrevivência, como o pagamento de contas de luz, água, gás, IPTU, despesas de mercado e vestuários, que seria nosso custo de vida. Além disso, há os investimentos feitos, como a reforma da casa, a compra de um novo eletrodoméstico, etc.

Nas Prefeituras as despesas são de manutenção dos serviços públicos chamadas de Atividades (Custeio) e os Projetos (Investimentos). Fora os gastos com Pessoal (folha de pagamento), Auxílios (vales transporte, alimentação e refeição) e Operações Especiais (Dívida Pública e precatórios).

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária, realizou audiência pública com o objetivo de apresentar e debater com a população o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. O encontro, aberto ao público, teve como foco ampliar a transparência das contas públicas e ouvir sugestões da sociedade sobre as prioridades para o próximo ano.

A LDO é também uma das três peças que compõem o ciclo orçamentário do setor público, juntamente com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte, além de orientar a elaboração da LOA, detalhando tanto a previsão de receitas quanto a fixação das despesas. Durante a audiência, foram abordados temas como o conceito de orçamento público, análise de riscos fiscais, evolução da receita do município, abertura da palavra ao público e coleta de sugestões.

Com a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000, a LDO passou a ter novas atribuições, como o estabelecimento de metas fiscais e o acompanhamento de riscos que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas. Além disso, a LDO deve definir critérios para limitação de empenho, prever receitas e fixar despesas, além de orientar a execução orçamentária ao longo do ano.

Os dados de arrecadação de Suzano mostram um crescimento progressivo das receitas. Em 2020, o total arrecadado foi de R$ 931,5 milhões. Para 2024, o valor chegou a R$ 1,43 bilhão, e a previsão para 2026 é de R$ 1,59 bilhão. As receitas correntes, que englobam arrecadações como impostos, taxas e transferências, continuam sendo a principal fonte de receita municipal, com previsão de ultrapassar R$ 1,57 bilhão em 2026. Já as receitas de capital, que incluem operações de crédito e transferências de capital, estão estimadas em R$ 63,9 milhões para o mesmo período.

Durante a abertura da palavra ao público, diversos munícipes participaram ativamente, comentando sobre áreas como Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Infraestrutura.