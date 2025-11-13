R$ 1,68 bilhão de receita

Suzano se prepara para projetar seu orçamento para 2026. E, nesta semana, representantes da administração participaram da audiência pública para divulgar valores para o ano que vem.

O DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária apresentou o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, durante audiência organizada pela Câmara, onde foi destacado que a expectativa de receita para o próximo exercício é de R$ 1,68 bilhão.

O valor é muito importante porque mostra quais serão as condições financeiras da cidade para novos investimentos no ano que vem.

A expectativa é pela continuidade de obras e elaboração de novos projetos.

O número foi calculado com base na estimativa de valores referentes às fontes de arrecadação.

Conforme foi demonstrado, a Prefeitura prevê, entre as receitas municipais, R$ 182,5 milhões do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); R$ 137 milhões do Imposto sobre Serviços (ISS); R$ 34,5 milhões de taxas; e R$ 18 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Entre as receitas que vem de fora do município, ainda podem ser destacados os R$ 445 milhões do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), que está no âmbito estadual; e os R$ 166,5 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma transferência constitucional de recursos do governo federal.

É importante que a administração possa manter seu trabalho de austeridade nas contas públicas.

A elaboração da peça orçamentária levou em conta as demandas que foram registradas, tanto em audiência pública organizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, em 12 de setembro, quanto de forma virtual, por meio do site da Prefeitura de Suzano, no primeiro semestre. O Poder Executivo municipal verificou a viabilidade da implantação dessas solicitações conforme compatibilidade com o plano de governo e com o plano plurianual.