R$ 30 milhões em recursos

O DS divulgou reportagem mostrando que o prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), está em Brasília, em agendas nos ministérios em busca de recursos.

Somente em dois dias de agendas em Brasília, foram garantidos mais de R$ 30 milhões em investimentos para Suzano, resultado da soma entre novos recursos conquistados e verbas federais destravadas junto ao governo federal.

O governo federal tem papel importante na implantação de mecanismos e estratégias relativas à Captação de Recursos para os municípios.

Além dos repasses federais e de verbas provenientes de emendas especiais de parlamentares, há diversas oportunidades para as prefeituras, inclusive com o apoio de entidades nacionais e internacionais.

Em Suzano, o montante contempla aportes para a finalização do Hospital Federal e da avenida Guilherme Garijo, reforço da Guarda Civil Municipal (GCM) e obras estratégicas de mobilidade urbana.

Somente no segundo dia de compromissos na capital federal, foram viabilizados R$ 7 milhões para a conclusão da obra da unidade hospitalar e outros R$ 2,8 milhões destinados ao fortalecimento da segurança pública municipal, por meio da atuação da GCM por meio de equipamentos tecnológicos. Os recursos foram assegurados com intermediação do deputado federal Antonio Cézar Correia Freire, o Cezinha de Madureira.

Os valores se somam aos R$ 2 milhões já conquistados no primeiro dia de agenda, em articulação com o deputado federal Jilmar Tatto, a partir de parceria construída pelo vereador André Dourado.

Além disso, o prefeito contou novamente com o apoio do deputado federal Marcio Alvino, que já havia destinado R$ 9 milhões em emendas parlamentares para Suzano entre o fim do ano passado e o início deste ano, voltadas ao custeio da Saúde.

Outro avanço importante foi o destravamento de R$ 9.278.619,48 junto à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, destinados às obras de requalificação asfáltica da avenida Guilherme Garijo. A intervenção facilitará o acesso à rodovia Mogi-Dutra (SP-88) e às rodovias Ayrton Senna (SP-70), Presidente Dutra (BR-116) e Mogi-Bertioga (SP-98), contribuindo para a mobilidade e o desenvolvimento regional.

No caso do Hospital Federal, os novos recursos (R$ 7 milhões) serão fundamentais para a conclusão das etapas finais do projeto, que já ultrapassa 80% de execução. Entre os serviços realizados estão a construção de paredes, cobertura, fechamentos em caixilho de alumínio, infraestrutura elétrica e hidráulica, sistemas especiais, revestimentos, instalação de equipamentos e pavimentação externa.

É importante que as visitas de Suzano até a Capital Federal consigam destravar importantes recursos para a conclusão de obras.