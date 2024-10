R$ 467 milhões de investimento

O DS trouxe, na edição desta quinta-feira (24), reportagem mostrando que prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini.

A reunião foi positiva porque o titular da pasta estadual confirmou convênio de concessão da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atualmente compreende o trecho entre as estações Estudantes, em Mogi das Cruzes; e Luz, no Centro de São Paulo, que resultará em um investimento que irá superar os R$ 467 milhões na área de Suzano.

Na ocasião, foi detalhada as mudanças que serão realizadas no transporte sobre trilhos na cidade.

O Alto Tietê tem utilizado, de forma direta o transporte metropolitano, sobretudo de trens.

A cada ano, o número de passageiros cresce.

Além da concessão, o jornal trouxe a informação que ainda faz parte do projeto a extensão da Linha 12-Safira até Suzano (atualmente ela circula entre as estações Calmon Viana, em Poá; e Brás, na capital paulista), a reconstrução de duas passarelas – uma na Vila Maria de Maggi e outra no Jardim Miriam – e a readequação da avenida Brasil, que segue paralelamente à via ferroviária em praticamente todo o trecho que corresponde à extensão.

Uma forma importante de garantir o acesso ao meio de transporte por trens da população da região.

Também estão incluídas na concessão a modernização de via permanente, da rede aérea, da sinalização e do Centro de Controle Operacional (CCO) na cidade.

As mudanças nas passarelas incluem colocação de iluminação pública, instalação de câmeras de monitoramento, reparos nas guias, pintura e instalação de rampas de acessibilidade. A ideia da companhia é de promover também readequações no entorno da Estação Suzano, da Linha 11, incluindo ampliação de calçada, implantação e adequação de guias rebaixadas, rotas táteis, além de repintura da sinalização horizontal.

O projeto deve reduzir o intervalo entre os trens em Suzano dos atuais 7:05 minutos para 3 minutos, ampliar o número de pessoas atendidas diariamente para 50 mil e melhorar o conforto e segurança, tanto dos passageiros nas imediações da estação, quanto dos pedestres nos trechos que sofrerão reconstrução de passarelas. A proposta será enviada ao Gabinete para receber a assinatura.

O convênio de concessão inclui outras mudanças nas linhas 11-Coral e 12-Safira. Para a primeira, o projeto também contemplará passageiros de Suzano com novas estações, incluindo a extensão até Cézar de Souza, em Mogi das Cruzes.