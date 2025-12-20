R$ 910 bi em investimentos privados

Reportagem publicada na edição desta sexta-feira (19) na Agência SP, assinada pela jornalista Marta Cavallini, aponta que o Governo de São Paulo alcança cerca de R$ 370 bilhões em investimentos privados conquistados por meio de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) para acelerar projetos de educação, saneamento, transporte e rodovias desde o início da gestão, com 14 leilões realizados desde 2023.

Um número altamente importante porque vai garantir investimentos nos municípios e, ainda por tabela, gerar novos empregos e empreendimentos.

Os municípios do Alto Tietê contam com ajuda estadual para garantir investimentos e obras de infraestrutura consideradas de extrema importância para garantir a continuidade em projetos.

O Estado de São Paulo tem o maior volume de investimentos em todo o País, o que vai beneficiar de forma direta a região.

Segundo reportagem da Agência SP, o estado paulista chama atenção também de grandes empresas interessadas em expandir seus negócios, com R$ 540 bilhões em investimentos desde o início da gestão. Assim, os valores garantidos para os próximos anos já somam R$ 910 bilhões, chegando próximo à meta do Governo de São Paulo de terminar a gestão atual com R$ 1 trilhão atraídos.

Os investimentos são fruto do esforço do Governo de São Paulo em melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a parceria com a iniciativa privada, por meio de diretrizes do plano SP na Direção Certa, que reúne ações para modernizar a máquina pública, dar mais eficiência aos gastos e melhorar a capacidade de investimento do Estado.

São 36 meses de modernização administrativa, desburocratização, expansão de serviços digitais, qualidade de gasto público, eficiência em governança, enxugamento da máquina, desestatizações, concessões, PPPs e atração robusta e perene de investimentos.

As contas do governo em dia podem garantir mais confiança ao setor privado, o apoio ao empreendedorismo e as políticas para otimizar a gestão pública contribuíram para a economia do estado crescer em 2025.

Tudo isso traz novos investimentos. De acordo com a Fundação Seade, o Produto Interno Bruto (PIB) paulista cresceu 1,4% em nove meses, puxado pelo setor de Serviços, que teve expansão de 2,7%. Os sucessivos avanços no superávit da balança comercial do agro também têm impulsionado o PIB paulista.

O crescimento econômico também foi alavancado pela retomada de obras importantes, como a do Rodoanel Norte, que prevê gerar 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo o período de execução.