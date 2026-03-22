Ranking do saneamento

O saneamento básico é fundamental para os municípios por garantir a saúde pública, prevenir doenças (como diarreia e leptospirose), reduzir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida. Ele atua na preservação ambiental, valoriza imóveis, atrai turismo/investimentos, reduz custos hospitalares e promove o desenvolvimento socioeconômico local.

Suzano conseguiu melhorar seus índices, conforme reportagem publicada pelo DS na edição desta sexta-feira (20).

A melhoria da prestação de serviços de água e esgoto realizados em Suzano teve reflexo direto no ranking nacional de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil neste mês. A cidade avançou sete posições em relação ao estudo anterior e retornou à lista das 30 melhores do País, com o 28º lugar, se consolidando como líder do Alto Tietê neste índice.

Suzano não teve só um desempenho superior a todas as outras cidades da região como também superou grandes centros urbanos, incluindo Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), que aparecem abaixo. A lista mede a qualidade deste trabalho entre os cem municípios mais populosos do Brasil.

Os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento (DHAS) foram reconhecidos em 2010 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Considerar os serviços de água, saneamento e higiene sob a perspectiva dos direitos humanos é um meio de dar ênfase à necessidade de superar os déficits persistentes e alcançar aqueles grupos deixados para trás pelas políticas do setor voltadas, em sua maioria, para o âmbito domiciliar.

Além do domicílio, os serviços supracitados devem ser fornecidos em todos os espaços sociais, como escolas, estabelecimentos de saúde. Suzano segue no caminho correto pelos números apontados até agora.