Recomendações no trânsito

Nesta semana, a Secretaria de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), deu início à Operação Verão 2018, integrando cinco rodovias estaduais de acesso ao Litoral Paulista, região Serrana de Campos do Jordão e Oeste Paulista.

As ações de monitoramento e fiscalização tiveram início às 12 horas do dia 20 de dezembro e se estenderão até à meia noite do dia 16 de fevereiro de 2018.

Durante todo o período, o DER disponibilizará aproximadamente 600 profissionais que trabalharão em esquema de plantão para que os impactos do alto fluxo de veículos no tráfego rodoviário sejam minimizados. O objetivo é ampliar a prestação de serviços de informação aos usuários e também garantir um eficiente atendimento nas rodovias, com socorro mecânico, guincho e monitoramento.

Toda a operação tem um único objetivo: dar mais segurança aos motoristas e reduzir o número de acidentes nesta época do ano.

Com as festas de fim de ano, como Natal e Ano Novo, é de conhecimento geral que o movimento de veículos e congestionamentos também aumentam. Consequentemente, a probabilidade de acidentes de trânsito nesse período é maior.

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de multas neste período -fim de ano – aumenta cerca de 40% em relação aos demais meses do ano. O de acidentes também cresce.

atenção nas estradas

A Polícia Rodoviária afirma que nunca é demais reforçar pontos básicos para que a viagem seja tranquila, sem grandes tumultos e acidentes pelo caminho. Uma das boas recomendações é de que antes de pegar estrada, principalmente no fim de ano, é importante fazer uma revisão geral e cuidar de toda manutenção do seu caminhão.

Todos querem estar com a família no Natal e Ano Novo, porém, isso não é motivo para correr demais com o carro.

O álcool e o volante já se provaram uma combinação que não dá certo. A Lei Seca freou o crescente número de acidentes que existia no Brasil e já é modelo para outros países. Mas, ainda assim, todo cuidado é pouco.

Desta forma é importante seguir todas as recomendações neste final de ano em que as rodovias estão lotadas para que o número de acidentes seja reduzido e as vidas preservadas.