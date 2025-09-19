Especialistas afirmam que a importância do reconhecimento facial reside na sua capacidade de aumentar a segurança, autenticar identidades de forma eficiente e proporcionar conveniência em diversos setores, desde o controle de acesso e segurança pública até serviços bancários e dispositivos domésticos inteligentes. Essa tecnologia, que utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar e comparar características faciais únicas, oferece um nível de proteção superior ao de métodos tradicionais, dificultando fraudes e otimizando processos.

Na edição desta quinta-feira (18), o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura iniciou o projeto ‘Smart Suzano’ com câmeras com tecnologia de reconhecimento facial.

O avanço é importante para garantir mais segurança à população da cidade e ainda aprimorar o serviço público da polícia.

A Prefeitura de Suzano começou a instalar as primeiras câmeras ultra HD com tecnologia de reconhecimento facial do projeto “Smart Suzano”.

O modelo, semelhante ao que existe na capital paulista, consegue localizar procurados e foragidos da Justiça, além de encontrar pessoas desaparecidas, carros com queixa de roubo e furto, entre outras ações que precisam de acionamento das forças de segurança. O avanço da tecnologia de reconhecimento facial é uma das soluções para problemas de segurança pública, organização urbana e até modernização administrativa, segundo defendem especialistas.

Prefeituras e estados se orgulham de exibir câmeras inteligentes espalhadas por ruas, praças, terminais de transporte. Em Suzano, o sistema consegue realizar, em média, 30 reconhecimentos faciais por minuto identificando o gênero, expressões, características físicas e a idade aproximada. Com essas informações, o software Sentry, que gere os dispositivos, pode promover o cruzamento de informações com banco de dados da segurança. Em 98% das vezes essas trocas de informações são acertadas e, quando isso ocorre, uma viatura da GCM é destacada para promover o atendimento. Neste primeiro momento, os equipamentos já estão sendo instalados na área central de Suzano, onde há um maior movimento de veículos e pessoas, muito em razão do comércio local, da Estação Suzano da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e das vias de rápido acesso, como a Dr. Prudente de Moraes (SP-66), que promove a conexão com outras cidades da região. A expectativa é de que, em breve, os equipamentos sejam instalados, também, em bairros das regiões norte e sul. Criada para dar uma pronta resposta à população, e auxiliar o já robusto aparato da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que já conta com seis grupamentos, cinco bases e mais de 1,2 mil câmeras de monitoramento, o “Smart Suzano” também será incorporado à Central de Segurança Integrada (CSI) para que as imagens possam ser observadas em tempo real pelos agentes da GCM e da Polícia Militar.