Reconhecimento na educação

O investimento na educação é sempre um desafio para os municípios. Projetos, ações e iniciativas buscam, cada vez mais, reduzir, sobretudo, o analfabetismo.

Nesta semana, Suzano foi reconhecida pelo governo estadual por conta do trabalho desenvolvido na área da Educação durante cerimônia do programa “Alfabetiza Juntos SP”, realizada nesta terça-feira (25/03), no Memorial da América Latina, zona oeste da capital paulista.

O Alfabetiza Juntos SP é um programa de colaboração entre o Estado e os municípios para promover avanços na alfabetização.

Desde que foi implementado, o programa se propôs a intensificar o processo de formação dos professores, ampliar a aplicação da avaliação da fluência de leitura, desenvolver uma plataforma digital para estimular a leitura, criar incentivos para escolas com os melhores resultados de alfabetização e avaliar os níveis de proficiência em leitura dos alunos.

As ações do governo estadual se integram ao trabalho que já vem sendo realizado no município nos últimos anos. Entre o início de 2017 e o final de 2024, a cidade registrou a abertura de 4.111 novas vagas para crianças de 0 a 11 anos e contabilizou o acréscimo de 25 novas unidades na infraestrutura de ensino.

Investir em educação é uma das melhores decisões que você pode tomar, tanto de modo individual quanto coletivo. A educação é um fator crucial para o desenvolvimento pessoal e para a construção de uma sociedade mais próspera e justa.

Por meio da educação, podemos ampliar horizontes, adquirir novos conhecimentos e habilidades e melhorar nossa qualidade de vida. Além disso, tem um impacto direto na economia, na política e em diversos outros setores da sociedade.

Em Suzano, uma das estratégias esteve relacionada à instalação de nove escolas, que proporcionaram 1.648 novas matrículas, até 2024, por meio de recursos da administração municipal e das parcerias com os Poderes Legislativo e Executivo das outras esferas de governo. Para reforçar esse trabalho, ocorreu a implementação de 16 creches conveniadas, onde estiveram matriculadas 2.463 crianças no fim do ano passado, a partir dos convênios que foram estabelecidos com instituições da cidade.

Suzano também deu um importante passo para a melhoria da qualidade educacional com o Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), uma plataforma criada por servidores municipais de carreira para atender às necessidades específicas da rede municipal.

O objetivo deste instrumento, lançado em 2023, é garantir o acompanhamento da aprendizagem de alunos do 1º ao 5º ano nas disciplinas de Português e Matemática.