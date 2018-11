O DS trouxe nesta semana reportagem mostrando que o trabalho da Patrulha Maria da Penha recebeu importante reconhecimento.

O projeto é de suma importância para o combate às agressões contra as mulheres.

A patrulha presta acompanhamento às mulheres que já receberam medidas protetivas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar, determinadas pela Lei Maria da Penha. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) faz visitas periódicas como um dos serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência.

As ações acontecem com viaturas de forma descentralizada fortalecem o caráter pedagógico e preventivo.

O programa consiste na resposta da administração para atuar de forma preventiva e protetiva nos casos de violência contra as mulheres.

Em Suzano, a Patrulha Maria da Penha foi anunciada como um dos três melhores projetos do Brasil no enfrentamento à violência contra as mulheres. Desta forma, o órgão ligado à GCM receberá o Selo Nacional de Prática Inovadora em dezembro, na capital paulista. A Patrulha Maria da Penha, que é o principal trabalho da administração municipal no combate ao feminicídio, foi o único programa do Estado de São Paulo a ser premiado.

Suzano também foi o único do Brasil ligados a uma administração municipal a receber o reconhecimento.

Além do selo, o programa Patrulha Maria da Penha também deverá fazer parte da publicação impressa da revista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que será lançada em 8 de março de 2019, e todo o projeto estará descrito na Casoteca digital (http://casoteca.forumseguranca.org.br/) já neste ano.

O processo para conquista do selo durou cerca de três meses. Em agosto, Suzano se inscreveu no programa no Fórum Brasileiro, apresentando todo o trabalho e resultados. Na primeira quinzena de outubro, entre os mais de 50 projetos cadastrados do Brasil, Suzano seguiu para segunda fase.

Especialistas afirmam que o Brasil é o quinto País que mais mata mulheres no mundo e a cada 11 minutos uma mulher é estuprada.

É preciso cobrar que os próximos governos tenham comprometimento com o enfrentamento à violência e o fim do feminicídio no Brasil.

A violência é um problema de todos. Por isso que o reconhecimento do trabalho da Patrulha Maria da Penha é importante para manter o esforço no combate a esse problema tão grave.

A Lei Maria da Penha é um marco histórico na defesa dos direitos das mulheres brasileiras. Segundo a Organização das Nações Unidas, a Lei é a terceira melhor e mais avançada no mundo em relação ao enfrentamento a violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Nessa primeira década a legislação tornou-se conhecida. Pesquisas indicam que 98% da população brasileira já ouviu falar na Lei Maria da Penha e 70% consideram que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos.