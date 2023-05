Recorde de vacinação

Um dos grandes avanços da ciência é o desenvolvimento de vacinas. Com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico, as vacinas estimulam a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos – como vírus e bactérias – e evitam o adoecimento. Além disso, a imunização é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, uma vez que, ao prevenir a disseminação de doenças, também evita epidemias. Por isso, é uma ação que fortalece a resposta imune individual e coletiva.

Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, registrou no último sábado (20/05) a imunização mais expressiva da campanha de busca ativa iniciada em 4 de março. O objetivo da iniciativa é aumentar a cobertura vacinal da população e, no evento casa em casa deste fim de semana promovido no bairro Jardim Imperador, foram administradas 331 doses em 218 pessoas, garantindo o número recorde na somatória de todas as visitas. No total, desde o início da ação, foram 1.207 aplicações em 908 moradores.

O serviço ocorre sempre aos sábados e visa oferecer vacinação contra doenças como o novo coronavírus (Covid-19), poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, pneumonia e febre amarela, conferindo orientação e aplicações gratuitas de doses pendentes. O efetivo conta com 20 profissionais, além do apoio de um carro de som para divulgar a ação aos residentes das regiões visitadas. Neste sábado (27/05), o penúltimo da campanha, que se encerra em 3 de junho, a ação ocorrerá novamente no Jardim Imperador.

No período já foram visitadas 2.965 residências dos bairros Jardim Monte Cristo, Jardim Margareth, Rio Abaixo, Caulim e Residencial Nova América com a verificação de 4.852 cadernetas de vacinação, além da aplicação dos imunizantes.

As vacinas estão disponíveis tanto no serviço público de saúde quanto na rede privada. No caso do Sistema Único de Saúde (SUS), elas são oferecidas nas unidades básicas de saúde do município (UBS) e qualquer pessoa, brasileira ou não, pode ser vacinada. Para isso, basta ir à UBS mais próxima levando seus documentos pessoais e seu cartão SUS. É importante apresentar, também, a sua carteira de vacinação, mas, caso você não tenha uma, vá e se vacine mesmo assim. Quem recebe todas as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização tem melhor qualidade de vida e proteção a curto, médio e longo prazo.