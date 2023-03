Recursos da Assistência Social

Na semana passada, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garippo, se reuniu com o chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Gustavo Alves de Souza, para discutir o cofinanciamento de programas da pasta no município com o governo federal e a adesão de Suzano a programas de combate à fome.

Em todo o País, o combate à fome é um desafio. Os dados da tendência da Segurança Alimentar confirmam a eficácia das políticas públicas implementadas para a alimentação. No período referente à PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), de 2004 a 2013, observa-se uma subida no percentual da população em situação de segurança alimentar de 64,8% para 77,1%. Em relação aos dados posteriores à 2013, observa-se uma queda significativa até o ano de 2020 para a casa dos 44% e enquanto isso há uma subida no percentual da população em situação de insegurança alimentar grave e moderada.

Em Suzano, na pauta, uma futura parceria para um projeto piloto que potencialize o atendimento que ocorre por meio da iniciativa “Alimentando Vidas”, que já beneficia cem famílias no distrito de Palmeiras. O encontro ocorreu em Brasília.

Foram protocolados pedidos de cofinanciamento para seis serviços já implantados pela administração municipal, são eles: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens e Adultos (SCFV) entre 18 e 59 anos, acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gardênia, Residência Inclusiva e acolhimento de idosos.

O programa Fome Zero foi um programa criado em 2003, pelo governo federal brasileiro, durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em substituição ao Programa Comunidade Solidária, que fora instituído pelo Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995, durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, para o enfrentamento da fome e da miséria no País.

O Programa Fome Zero foi criado para combater a fome e as suas causas estruturais, que geram a exclusão social e para garantir a segurança alimentar dos brasileiros em três frentes: um conjunto de políticas públicas; a construção participativa de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e um grande mutirão contra a fome, envolvendo as três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e todos os ministérios.

O projeto piloto de segurança alimentar no município, discutido também nessa reunião em Brasília, tem como base o “Alimentando Vidas”, que garante a cem núcleos familiares da região de Palmeiras ações de promoção da segurança alimentar e acesso a cestas verdes adquiridas de agricultores locais. A proposta apresentada estabelece uma aproximação com o governo federal, para que novos recursos potencializem o atendimento desse tipo de iniciativa.