Recursos para a educação

Os municípios do Alto Tietê vivem a expectativa de conseguir mais recursos para a área de educação com o Governo do Estado.

Ela ficou maior após anúncio, nesta quarta-feira (09), de investimentos para reforçar as redes municipal e estadual de educação.

De acordo com o Estado, o aporte impactará obras, compra de ônibus e equipamentos para as unidades de ensino. A novidade integra um conjunto de anúncios divulgado em evento no Palácio dos Bandeirantes.

Com a expansão do programa Prontos pro Mundo para a rede municipal, os estudantes que cursaram o Ensino Fundamental nas redes municipais também poderão concorrer a uma das 1.000 vagas do intercâmbio para países de língua inglesa. Para isso, os alunos no 9º ano deverão participar da seleção por meio do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

No momento em que a situação financeira dos municípios depende de ajuda estadual, os novos programas vão contribuir de forma direta com as prefeituras.

Durante o evento da quarta-feira, o Estado autorizou a transferência de R$ 50,2 milhões para 42 prefeituras, via Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp). O valor repassado deve ser empregado na compra de equipamentos e em obras de ampliação das unidades de ensino.

Parte dos investimentos será destinada à compra de 369 ônibus escolares. Serão R$ 159,6 milhões para investimento em novos veículos. Da relação de novos 369 veículos, 160 já estão liberados para retirada imediata de 142 municípios.

O DS vai acompanhar e trará em seu noticiário todos os detalhes do programa de ajuda aos municípios. Mas, é um resultado satisfatório para incrementar os investimentos em educação.