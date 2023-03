A rede de solidariedade em Suzano se fortalece com objetivo de atender as famílias atingidas pelas enchentes.

A chuva que castigou a cidade na sexta-feira passada (10) trouxe prejuízos para bairros e fez com que moradores perdessem tudo.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano contabilizou a doação de três toneladas de alimentos e 15 mil itens de higiene, colchões e peças de roupa em bom estado na segunda-feira (13/03) para apoio às famílias atingidas pelas chuvas da última sexta (10/03).

De acordo com a reportagem, ao longo desta semana, a administração municipal segue com a força-tarefa para arrecadação de materiais diversos no prédio do antigo Restaurante Popular, que fica na rua Dr. Felício de Camargo, 630, no centro, das 8 às 17 horas.

Até o momento, a mobilização ofereceu apoio a cerca de 500 famílias de 12 bairros da cidade. Entre os materiais recebidos estão 10,3 mil peças de roupa, 500 kits de higiene pessoal, 500 itens de dormitório (colchões e cobertores) e 200 pares de sapatos.

O montante seguirá sendo distribuído ao longo dos próximos dias, ao passo que a Prefeitura também oferece alojamento para os munícipes que precisarem de um abrigo provisório.

Essa ajuda é, sem dúvida, mais do que importante e necessária. Consegue garantir alimentos e roupas para as pessoas que perderam tudo.

Na reportagem do DS, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que toda a administração está trabalhando de forma constante para que as famílias sejam amparadas o mais rápido possível.

Neste momento, é importante garantir que essas pessoas, que tanto precisam, tenham melhores condições de retornarem à normalidade em suas vidas.

Esta é a missão número um no momento, segundo a Prefeitura. A rede de solidariedade, em Suzano, tem atendido de forma direto a quem precisa com praticamente todas as secretarias trabalhando em conjunto.

A mobilização só é possível também graças ao apoio de entidades e do povo suzanense.

As doações são parte fundamental dessa retomada.

Esse importante trabalho de Suzano deve ser imediato e prioritário.

É fundamental garantir ações para evitar novas situações de perdas provocadas pelas enchentes.

Segundo a Prefeitura, estão sendo realizado estudos técnicos para implementação de melhorias no sistema de drenagem nos bairros que mais foram atingidos nestas chuvas.