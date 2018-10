Reforço da Guarda Civil

O reforço da segurança pública é sempre um grande desafio para as autoridades seja nas esferas nacional, estadual e municipal.

O papel da Guarda Civil Municipal (GCM) vem sendo ampliado com trabalho de apoio às polícias civil e militar.

No Congresso Nacional projetos sobre o fortalecimento das GCMs estão sendo votados.

Nesta semana, Suzano decidiu reforçar sua GCM com um grupo de elite.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realizou a formatura de nove agentes da GCM que vão compor a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), considerada o pelotão de elite da corporação. Eles receberam os braçais que os identificam como integrantes deste grupamento e já começarão a atuar na nova função.

A solenidade ocorreu no plenário da Câmara de Suzano e contou com a participação de membros da GCM de Ribeirão Pires, responsáveis pelo intenso treinamento que receberam durante 90 dias.

Em todo País, a Guarda Municipal, conforme disposição do § 8º, do artigo 144, da Constituição Federal, é uma agência administrativa municipal, que pode ser criada por lei específica da Câmara dos vereadores da cidade, como instrumento de segurança pública do município.

Seus componentes possuem as mesmas prerrogativas e obrigações legais que os funcionários municipais. A GCM, como é conhecida, pode ainda auxiliar os outros órgãos de segurança pública.

Essa denominação, entretanto, pode variar: na cidade de São Paulo recebe o nome de Guarda Civil Metropolitana e na cidade do Rio de Janeiro, Guarda Municipal. Tem-se convencionado o uso de uniforme azul marinho pelos guardas.

O trabalho da corporação merece todo respaldo porque contribui para o reforço da segurança pública.

Em Suzano, ao todo, serão sete guardas masculinos e duas femininas.

No curso pelo qual passaram, que terminou na última semana, eles receberam várias instruções, como Noções Básicas de Controle de Distúrbios Civis (CDC), Patrulhamento Tático, Defesa Pessoal, Direitos Humanos e Educação Física.

De acordo com o assessor especial da pasta, o grupamento especializado terá como foco o combate à criminalidade, o patrulhamento preventivo e planejado, a proteção dos espaços públicos e o apoio a eventos em geral, e contará com uma viatura própria para isso.

A criação deste grupamento foi uma iniciativa da Prefeitura de Suzano, pois depende de cada município instituir o seu. Suzano conseguiu montar sua equipe para reforçar a segurança.