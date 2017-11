Reforço na segurança

Reforçar a segurança pública sempre é um dos grandes desafios das administrações estaduais.

O número de ocorrências criminais vem crescendo, em alguns itens, e é preciso reforçar o trabalho de prevenção.

Nesta semana, o governo do Estado nomeou 1.240 novos policiais. Além do reforço no efetivo, foi anunciada a abertura de concursos públicos para outros 2.750 policiais. As vagas são para diversas carreiras dentro da Polícia Civil.

Também foram anunciadas outras medidas para a instituição. São 63 promoções para delegados e abertura de licitação para a compra de 80 novas viaturas. Ainda entra no pacote a modernização de 120 delegacias e restauro da Garagem Alfredo Issa.

O governo do Estado afirma que está adotando um conjunto de medidas para melhorar o atendimento no setor. São 1.240 policiais nomeados hoje e em 90 dias já estarão no seus locais de trabalho. Foi autorizado concurso público para todas as carreiras da Polícia Civil. São para as sete carreiras, ao todo 2.750 vagas.

Os futuros policiais civis são os últimos aprovados nos concursos abertos em 2013. Os processos selecionariam policiais para 2.301 vagas, entretanto, foram chamados 3.937 candidatos. O total é aproximadamente 71% maior que o previsto inicialmente.

Após a nomeação os policiais civis serão empossados e ingressarão nos cursos de formação da Academia de Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol). Após 30 dias serão distribuídos pelo Estado.

Foi assinado também autorização para a abertura de 2.750 vagas em sete concursos públicos para a Polícia Civil. Os processos selecionarão 250 delegados, 800 escrivães, 600 investigadores, 200 papiloscopistas, 300 agentes de telecomunicação, 400 agentes policiais e 200 auxiliares de papiloscopistas. Com a contratação o Governo investirá mais R$ 15,5 milhões por mês no pagamento dos salários dos policiais civis.

Especialistas consideram o desafio grande.

Garantem que a segurança não pode ser tratada apenas como medidas de vigilância e repressiva, mas como um sistema integrado e otimizado envolvendo instrumento de prevenção, coação, justiça, defesa dos direitos, saúde e social.

O processo de segurança pública se inicia pela prevenção e finda na reparação do dano e no tratamento das causas.

É preciso garantir a sensação de segurança para a sociedade. E isso só se consegue com políticas públicas eficazes na área.