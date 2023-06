A segurança é um dos temas com maior cobrança da população, principalmente em época de eleição. Até por isso a maioria do candidatos sempre apresenta propostas para melhorar este setor.

Em Suzano a segurança sempre ganhou destaque. E principalmente neste ano tem ganhado mais destaque ainda na administração.

Conforme informou o DS na edição do dia 1º de junho, as vias públicas da cidade foram contempladas com oito novos equipamentos de vigilância, sendo três dispositivos instalados com investimento da própria Prefeitura, e outras cinco câmeras oriundas do Sistema Detecta, programa de autoria do governo do Estado de São Paulo. Os aparelhos foram posicionados em locais variados para potencializar o trabalho de patrulhamento.

Os instrumentos providos pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã serão utilizados pelas equipes de monitoramento para garantir ainda mais cobertura por parte da Central de Segurança Integrada (CSI), que conta com aproximadamente 85 equipamentos desta natureza espalhados por todo o município.

Outro reforço na segurança foi noticiado pelo DS nesta quarta-feira.

Durante o balanço das atividades realizadas no primeiro quadrimestre de 2023 na Câmara de Suzano, o secretário interino de Segurança, Afrânio Evaristo da Silva, comunicou que serão locadas 12 novas viaturas para a GCM. E ainda está prevista a contratação de 40 novos agentes, que se somarão aos atuais 175 integrantes da GCM.

Neste ano, o secretário afirmou que a Guarda Civil Municipal (GCM) registrou 2.475 ocorrências atendidas entre janeiro e abril. Ele ainda destacou a atuação da Defesa Civil da cidade, que garantiu, nesse mesmo período, 656 atendimentos e 172 vistorias.

Sem dúvidas a segurança segue como uma das principais preocupações da população e precisa de atenção dos prefeitos e governadores.