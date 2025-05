Reforço no efetivo da polícia

A segurança pública é sempre um grande desafio para os municípios, estados e o País.

As cidades contribuem de forma direta no combate ao crime utilizando as guardas civis e, por meio de parcerias com as Políciais Civil e Militar do Estado.

Em Suzano, o prefeito Pedro Ishi considera a necessidade de ampliar, sobretudo o efetivo estadual da polícia e, por isso, esteve na quinta-feira (29/05) no gabinete do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na capital paulista, para cobrar.

Outras pautas prioritárias voltadas à segurança do município foram tratadas.

A preocupação com a segurança pública é também de toda a sociedade.

Os acontecimentos deste ano trouxeram reconhecimento de que será preciso reforçar o setor garantindo mais atenção aos moradores de Suzano.

Na quinta-feira, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e do assessor estratégico Marcelo Miyasaki, o prefeito de Suzano protocolou pedidos importantes, entre eles o aumento do efetivo da Polícia Militar e a adesão da cidade ao programa Muralha Paulista.

Durante o encontro, também foi apresentado ao Estado o projeto arquitetônico elaborado pela Prefeitura para a reforma da Delegacia Central de Suzano. Esta última virou uma novela.

Reivindicação antiga do ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, o prédio da delegacia ainda não passou por reforma.

O objetivo da obra é garantir melhores condições de atendimento à população e mais estrutura aos servidores da unidade, que há anos operam em um prédio com necessidade de modernização.

As reivindicações levadas à Secretaria de Segurança são fundamentais.

É importante que o Estado dê atenção e possa atender as demandas.

Um outro ponto importante foi a adesão ao programa Muralha Paulista, citado pelas autoridades durante o encontro, é uma iniciativa do governo do Estado que visa integrar os sistemas de videomonitoramento dos municípios com os bancos de dados das forças policiais, permitindo identificar veículos roubados ou envolvidos em crimes em tempo real.

Agora é aguardar a resposta por parte da Secretaria de Segurança no sentido de atender as solicitações muito importantes.