Reforço para segurança

A segurança é um dos temas com mais pedidos e reivindicações da população na hora de cobrar os políticos. Atrás somente da Saúde.

A segurança visa proporcionar mais equipamentos para as Guardas, PM e Política Civil. Garantir que todos trabalhem com qualidade para proporcionar mais segurança à população.

E para melhorar ainda mais a segurança no Alto Tietê, uma das principais cobranças dos prefeitos, políticos e deputados é a instalação de um Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o Baep.

O DS acompanha o caso pelo menos desde 2019. As ideias iniciais indicavam que o Baep ficaria em Mogi das Cruzes, ao lado da sede da GCM em Jundiapeba.

O projeto contudo não seguiu. E em junho deste ano ganhou força novamente com anúncio do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, de que está no planejamento do Estado instalar um Baep na região.

“Essa (construção de um Baep) é uma reivindicação de todo o Alto Tietê. Sabemos da importância. Por isso, posso confirmar para vocês que está no nosso planejamento a inauguração, criação e instalação de um Batalhão de Ações Especiais de Polícia no Alto Tietê. Agora, em qual cidade, o local, ainda será definido por uma planejamento estratégico da Polícia”, disse o secretário na época.

E nesta quarta-feira o DS informou que o prefeito Rodrigo Ashiuchi deixou à disposição a cidade para o Estado instalar o Batalhão.

Segundo explicou, a sede do Baep do Alto Tietê seria em Suzano, junto do 32º Batalhão da Polícia Militar.

Se vier para Suzano será um importante equipamento de segurança, que evidentemente não beneficiará somente a cidade, mas sim a região.

Mas independentemente de onde for instalado, o Alto Tietê precisa do Batalhão de Ações Especiais para fortalecer o combate a criminalidade e reforçar a segurança.