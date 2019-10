Reforma na Raul Brasil

A necessária reforma da Escola Estadual Raul Brasil vai ser realizada na próxima semana.

O DS trouxe reportagem, na edição de ontem, que o Governo de São Paulo, em uma parceria da Secretaria Estadual da Educação com a iniciativa privada, anunciou a revitalização e reforma da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. Os 2,3 mil estudantes serão alocados na Faculdade Piaget.

A escola passou por uma tragédia, em março deste ano, que ainda traz reflexos. O episódio deixou oito pessoas mortas e os dois atiradores que invadiram a escola também morreram.

É importante que os estudantes retornem para a escola com menos traumas - que dificilmente deverá cicatrizar - mais oportunidades de aprendizado e um ambiente que busca deixar para trás o passado de tragédia.

Segundo o governo do Estado, o projeto de reforma inclui a construção de novas áreas comuns, de estudo, de convivência e administrativas, terá início em 28 de outubro, com custo aproximado de R$ 2,7 milhões a ser patrocinado por empresas parceiras, por meio do Instituto Ecofuturo.

A revitalização contempla a demolição e reconstrução de novas salas de aula, do Centro de Ensino de Línguas (CEL), banheiros e cantinas, além da reforma das salas de leitura e informática. Não haverá custo para o Estado.

Será criada também uma área de 1,5 mil metros quadrados para uso comum, com ambientes de estar e descanso, que contará com paisagismo, além de um espaço destinado à prática de esportes, aulas ao ar livre e bicicletário.

No prédio principal da Raul Brasil, destaca-se a criação do Espaço de Inovação, laboratório maker equipado com 24 notebooks, smart TV e impressora 3D.

O novo acesso será realizado por outra rua – não mais pela Otávio Miguel da Silva.

O muralista Eduardo Kobra vai fazer uma pintura em uma parede da escola e fará também a curadoria para os alunos que pintarão o muro externo da unidade.

Não há dúvida que a segurança se tornou o principal critério na hora dos pais escolherem onde seus filhos irão estudar. Recentemente uma pesquisa mostrou que 87% dos pais entrevistados responderam que priorizam a segurança na escolha de um colégio particular. A qualidade do ensino e a disciplina ficaram logo atrás, com 81% e 74%, respectivamente.

Geralmente o primeiro pensamento que surge é se a escola possui estruturas fortificadas, câmeras espalhadas pelas instalações e vigias nos locais de acesso.

Especialistas afirmam que uma instituição de ensino segura é aquela que apresenta maior conhecimento dos seus fatores de risco e planeja sua segurança, não só com investimento em equipamentos e softwares, mas também na determinação de treinamentos e procedimentos, buscando atender às suas necessidades.

No caso de Suzano, o projeto será viabilizado a partir do apoio financeiro de um grupo de empresas que se uniram para possibilitar aos alunos da Raul Brasil uma nova relação com o espaço da escola.