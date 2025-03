Renda domiciliar per capita

A renda familiar é o somatório da renda individual de todos os moradores de um mesmo domicílio, compreendendo os rendimentos provenientes de diversas fontes, como salários, pensões, benefícios de previdência, entre outros, explicam especialistas.

Este conceito é amplamente utilizado para medir o nível socioeconômico das famílias e determinar a elegibilidade para benefícios sociais e políticas públicas.

Nesta segunda-feira (10) foi divulgado novos dados importantes sobre o tema. O rendimento domiciliar per capita do Estado de São Paulo aumentou 86% em 10 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números incluem municípios do Alto Tietê. Em São Paulo, o valor ficou em R$ 2.662 em 2024. Trata-se do segundo maior valor no País, ficando abaixo apenas do Distrito Federal (R$ 3.444). Já o rendimento domiciliar per capita para o Brasil foi de R$ 2.069. A diferença do estado para o Brasil é de R$ 593 (29% maior).

A pesquisa avalia a soma dos rendimentos mensais de cada morador de um domicílio.

O rendimento domiciliar per capita em São Paulo aumentou 24% de 2022 para 2024 e 86% desde o início da série histórica em 2014.

De acordo com o governo estadual, o IBGE calcula os valores dos rendimentos domiciliares per capita com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. O rendimento domiciliar per capita é calculado levando em conta o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os moradores classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.

Os valores são obtidos a partir dos rendimentos brutos de trabalho e de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das primeiras visitas da PNAD Contínua feitas no 1º, 2º, 3º, e 4º trimestres.

A PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar, amostral, realizada pelo IBGE desde janeiro de 2012, que acompanha as flutuações trimestrais e a evolução da força de trabalho, entre outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País.