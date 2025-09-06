Repasses atrasados

A Prefeitura de Suzano confirmou, por meio de entrevista com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o atraso no repasse de verbas federais para obras públicas na cidade. O episódio, com certeza, preocupa. Simplesmente porque provoca atraso nas obras, paralisações e redução do ritmo dos serviços.

A Prefeitura está em busca de tentar resolver o problema. Fez sua parte em relação às parcerias financeiras. Ou seja, o montante dos convênios que cabe à Prefeitura foi cumprido.

É importante que o governo federal venha se atentar ao problema ou que, ao menos, possa garantir uma justificativa importante para os atrasos.

Segundo entrevista concedida ao DS, pelo secretário Samuel Oliveira, o atraso nos repasses por parte do Governo Federal paralisou diversas obras em Suzano, especialmente o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, que deve ter seus trabalhos retomados no mês de outubro deste ano. Segundo ele, o prolongamento da Roberto Simonsen, por exemplo, é uma iniciativa da Prefeitura juntamente com o Governo Federal.

As obras tiveram avanço importante no ano passado. Neste ano, a Prefeitura retomou os serviços que estavam atrasados por conta da falta de repasses do Governo Federal.

Mas houve novos problemas. É importante frisar que a parte mais pesada da obra, que é toda a infraestrutura de drenagem, está praticamente concluída, segundo a Prefeitura.

A obra, que tinha prazo para ser finalizada no fim deste ano, teve sua data de entrega adiada para o início de 2026. De acordo com o secretário, o trabalho deve ser finalizado e entregue para o aniversário da cidade, em abril.

Atualmente, a cidade conta com cerca de 30 obras em andamento, com algumas delas ainda paralisadas por falta de repasses, assim como a ampliação da Avenida Senador Roberto Simonsen. O secretário cita quais são.

Nesse sentido, os serviços públicos, do que cabem à Prefeitura, prosseguem. Mas é importante que o governo federal possa cumprir a parte no que lhe cabe ao convênio.

Há obras, por exemplo, no Jardim Nazaré que é no mesmo sentido.

A Prefeitura de Suzano aguarda ainda repasse para a Avenida Jorge Bei Maluf, que tem a questão da duplicação perto da Avenida das Orquídeas. A Avenida Guilherme Garijo, que alguns conhecem como Estrada da Pedreira, também parou.

É importante que, neste momento, o governo federal seja cobrado para que cumpra sua parte nos convênios fechados com o município.