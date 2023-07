Repasses para o Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende os casos de urgência e emergência.

É financiado pelos governos federal, estaduais e municipais, com a finalidade de melhorar o atendimento a população.

O serviço Samu 192 presta socorro a população nas residências, locais de trabalho e vias públicas.

A equipe é composta por condutores-socorristas, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos, todos capacitados em atendimento de urgência de natureza traumática, clínica, pediátrica, obstétrica e psiquiátrica.

É responsável pela regulação de todos os atendimentos de urgência via telefone, pelos atendimentos móveis que dispensam as viaturas e pelas transferências de pacientes aos hospitais.

Possui um trabalho extremamente importante, em Suzano e nas demais cidades da região. E para continuar o trabalho precisa de investimentos.

Nesta terça-feira (18), o Ministério da Saúde anunciou uma ampliação em 30% dos valores destinados ao custeio do Samu 192.

O percentual representa, segundo a pasta, um incremento de R$ 396 milhões por ano nos repasses.

Com o reajuste, o total destinado ao serviço passará de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,7 bilhão por ano.

Segundo o governo federal, o aumento busca minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do Samu 192, que desde 2013 não recebia atualização nos valores de custeio.

De acordo com a pasta, um novo processo licitatório será concluído ainda este ano visando a ampliação da frota.

O investimento previsto é de R$ 842 milhões para aquisição de 1.886 novos veículos, sendo que 1.633 unidades serão distribuídas para renovação de frota; 185 terão como destino novas unidades de Suporte Básico (USB); e 68 veículos servirão às novas Unidades de Suporte Avançado (USA).

O governo federal informou que o atual contrato para fornecimento de veículos ainda possui 239 novas unidades a serem entregues este ano.

Os veículos serão usados para renovar a frota do Samu 192 referente aos anos de 2015 e 2016.

Fica agora a expectativa de que os investimentos possam chegar nas cidades do Alto Tietê, que também realizam um trabalho importante para a comunidade.

Responsável pelo atendimento pré-hospitalar de um município, o Samu é hoje o principal componente móvel da rede de atenção às urgências em todo País. Por isso merece o investimento.