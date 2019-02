Renovação ou reabilitação urbana é a transformação de uma cidade mais acessível e mai moderna.

Esta renovação pode abranger edificações, transporte e infraestrutura de uma determinada área urbana.

Trata-se do processo de reconstrução de área antigas que precisam de manutenção e modernização para continuar suplantar o seu uso ou para atender a novos usos.

O processo de renovação pode envolver a demolição de prédios antigos ou inadequados para a construção de habitações ou construções mais atualizadas.

Em Suzano, foram apresentados os dados dos estudos feitos para o Plano de Requalificação do Quadrilátero Central da cidade.

O levantamento aponta mudanças para o tamanho das calçadas, para a posição dos estacionamentos rotativos, para as fachadas de lojas, acessibilidade nas vias e limpezas de fios sobressalentes nos postes.

Todo o quadrilátero central e suas ruas paralelas foram analisadas e mapeadas. A partir dessa análise, será possível identificar as maiores necessidades de mudança e com isso, planejar as futuras ações.

Não há dúvida que existe a necessidade da realização desse levantamento para tornar a cidade mais acessível, com cenário melhor e mais planejada.

Não há dúvida de que uma cidade planejada é qualquer comunidade que foi cuidadosamente cuidada desde o seu início.

É normalmente construída em uma área anteriormente subdesenvolvida, segundo especialistas.

Conflitos de uso da terra são menos frequentes em comunidades planejadas, uma vez que são criadas com áreas com ocupação predeterminada. Não é o caso de Suzano.

Mas, a cidade viu-se na necessidade de fazer um levantamento muito bem apurado e com dados científicos que trouxesse de forma clara e objetiva o que a gente tem hoje na cidade.

Em primeiro momento, os dados apontam mudanças para o tamanho das calçadas (levando em consideração o fluxo de pessoas), mudanças no estacionamento rotativo, tendo em vista fechar um lado da rua e disponibilizar os carros em 45°, melhorias no trânsito e na acessibilidade das vias, padronização das fachadas das lojas para garantir uma visão melhor da cidade assim como eliminar os fios sobressalentes nos postes.

A expectativa é muito positiva em torno do que pode surgir de positivo desse importante projeto que vai garantir o planejamento da cidade para os próximos anos. É esperar para que o planejamento seja o esperado.