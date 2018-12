Os Serviços Residenciais Terapêuticos, também conhecidos como Residências Terapêuticas, são casas, locais de moradia, destinadas a pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longas internações psiquiátricas e impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem, segundo informações de especialistas.

Essas residências foram instituídas pela Portaria/GM nº 106 de fevereiro de 2000 e são parte integrante da Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde.

Esses dispositivos, inseridos no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS, são centrais no processo de “desinstitucionalização” e reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos.

As casas são mantidas com recursos financeiros anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos.

Assim, para cada morador de hospital psiquiátrico transferido para a residência terapêutica, um igual número de leitos psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e os recursos financeiros que os mantinham devem ser realocados para os fundos financeiros do Estado ou do município para fins de manutenção dos Serviços Residenciais Terapêuticos.

Em todo o território nacional existem mais de 470 residências terapêuticas, segundo informações do Ministério da Saúde.

Suzano também vem adotando esse serviço. Na edição de ontem, o DS trouxe informação mostrando que dez homens e mulheres com quadro de saúde mental que estavam internados em hospitais psiquiátricos por longos períodos vão passar a viver em uma Residência Terapêutica, em Suzano. De responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, o local tem o objetivo de devolver o convívio em sociedade e oferecer mais autonomia aos indivíduos.

A unidade vai atuar no processo de “desinstitucionalização” de pessoas que estiveram internadas em hospitais psiquiátricas e foram excluídas do convívio em sociedade por períodos que variam de 10 a 50 anos, onde sofreram com tratamentos inadequados, abandono, negligência ou maus tratos.

É um trabalho extremamente importante porque trará atendimento para dezenas de pessoas que necessitam e não sabiam onde recorrer.

Na primeira etapa, foram admitidos três moradores de Suzano, sendo dois homens e uma mulher. Nas próximas semanas, o local vai receber novos residentes, que, inclusive, podem ser de outras cidades do Alto Tietê.

O prédio, que está localizado na região central da cidade, recebeu recursos no valor de R$20 mil, disponibilizados pelo Governo Estadual e pelo Ministério da Saúde, para recuperação e adequação do local e aquisição de mobília e acomodações. Já o aluguel, no valor de R$4 mil, será de responsabilidade do Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat) e os profissionais de Saúde serão disponibilizados pela Prefeitura de Suzano.

Não há dúvida de que esse atendimento será muito importante para a cidade.