Ressarcimento da CPTM

As falhas ocorridas no sistema de operação das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) trazem uma grande preocupação para o passageiro, que utiliza o meio de transporte todos os dias.

É evidente que os trens são o meio de transporte mais utilizado, o mais aprovado por causa do fácil acesso. No entanto, as dificuldades do dia-a-dia trazem grandes transtornos e insatisfação para os passageiros.

Pelos recentes levantamentos, da própria CPTM, há falhas no sistema de operação. Mas é preciso criar mecanismos para reduzir as falhas e, principalmente, fazer com que o passageiros não seja mais prejudicado.

O DS trouxe reportagem, na edição de ontem, que o Estado enviou à Assembléia Legislativa de São Paulo Projeto de Lei (PL) que obriga a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a ressarcir os passageiros em casos de pane dos trens. A proposta, porém, não tem data para ser votada. Mesmo que ainda siga em tramitação, o projeto causa satisfação em passageiros suzanenses.

Na prática, o projeto prevê que a CPTM pague o valor correspondente de até 5 passagens, ou seja, R$ 20. E que a companhia ofereça ao passageiro uma alternativa de condução, em casos de incidentes notáveis. Há ainda uma multa, em desfavor da companhia, no valor de R$ 4,5 milhões por cada vez que o sistema dos trens registrarem falhas graves.

Mas, nem tudo são flores na PL. No texto, diz que o ressarcimento não inclui "paralisações por agentes externos", assim se referindo a ocorrências envolvendo o furto de cabos e/ou alagamentos e descargas elétricas na rede.

Para a proposta começar a valer, a medida precisa ser aprovada na Alesp. Até o momento, não há prazo para esta pauta entrar em votação no próximo ano, já que em 2018 segue em ano eleitoral.

A qualidade da vida urbana está associada à qualidade da mobilidade. E as ferrovias desempenham função primordial nesse contexto, pois trazem muitos benefícios para as comunidades por onde passam e para o país como um todo.

É importante garantir melhora na qualidade do sistema da CPTM para evitar novas falhas.