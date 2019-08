O estado de abandono do prédio do Restaurante Popular preocupa as autoridades, em Suzano, e, principalmente, a população.

O local está precário, vidros quebrados, paredes derrubadas e sujeira por toda parte.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o antigo prédio vai dar espaço a um novo complexo social.

Suzano anunciou a junção dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em um só lugar, com o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos.

A expectativa é de que os trabalhos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Cadastro Único (CadÚnico) e do Espaço dos Conselhos, bem como da administração da pasta, se unifiquem no local, oferecendo, desta forma, todos os serviços aos usuários.

A expectativa é ter em um mesmo ambiente diferentes serviços da Assistência Social. Este é um projeto embrionário na região e que, certamente, vem para facilitar a vida de todos. Será um grande complexo, onde as famílias suzanenses terão fácil acesso, principalmente pela nova localidade.

A reportagem mostrou que, além disso, o prédio também deverá abrigar ações por parte da Secretaria Municipal de Cultura, com apresentações teatrais e musicais, por exemplo. Já o Fundo Social de Solidariedade vai participar da estruturação com a oferta de oficinas e cursos, além da ambientação de salas alusivas à Juventude, à Mulher e à Diversidade, bem como salas de co-working.

A expectativa da Prefeitura é expandir o projeto inicial, do ‘Complexo da Família’, para que haja ainda mais atendimentos. No local, teríamos setores que receberão diferentes grupos para discussão e interação, para que possam conversar e ajudar uns aos outros, assim como a oferta dos trabalhos assistenciais.

A área poderá ainda ser a nova sede do Bom Prato.

A expectativa é ser um um imóvel recuperado pela atual gestão.

É importante que Suzano prossiga com o Bom Prato. É rede de restaurantes populares com oferta de alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã), além de serviços como internet gratuita em algumas unidades e cursos de qualificação.

Moradores de rua, população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.