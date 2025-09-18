Reta final da obra da Fatec

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) em São Paulo tem objetivo de promover a educação tecnológica dentro de referenciais de excelência, formando profissionais com princípios éticos e responsabilidade social, capazes de contribuir ativamente e de forma inovadora para atender as demandas da sociedade.

Em Suzano, a unidade da faculdade está na reta final, conforme mostrou o DS na edição desta quarta-feira.

O campus já aparece como opção para o vestibular 2026, que reserva oportunidades nos cursos Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, com 25 vagas em cada um. Interessados podem realizar as inscrições até 7 de novembro por meio do site www.cps.sp.gov.br/fatec/vestibular. As provas serão realizadas em 14 de dezembro.

O município foi inserido no planejamento do Centro Paula Souza, autarquia estadual responsável pela Fatec, em função das perspectivas de finalização da construção do prédio, que deverá ser entregue até o fim deste ano.

A estrutura está instalada entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo.

Uma ótima notícia que garante mais uma importante oportunidade de ensino técnico superior aos estudantes de Suzano.

As Fatecs são importantes instituições brasileiras de ensino superior, sendo pioneiras na graduação de tecnólogos. E Suzano ganha uma unidade.

Estão localizadas em diversas cidades paulistas, com cinco campi na capital e várias outras unidades na Grande São Paulo, interior e litoral.

Em Suzano, quando estiver pronta, a Fatec suzanense poderá atender mais de 400 alunos. Eles terão à disposição uma estrutura de três andares, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores.

A composição interna ainda contará com biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo. Ao todo, a unidade terá 4,1 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados, que foi cedido pela Prefeitura de Suzano.