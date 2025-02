Retorno às aulas

Nesta quinta-feira (06/02) o calendário escolar 2025, que garantirá a volta às aulas para os 26.021 estudantes que estão matriculados na rede municipal nas 73 unidades próprias e 28 conveniadas. Entre segunda e terça-feira desta semana (02 e 03/02), a titular da pasta, Renata Priscila Valencio Magalhães, conduziu reuniões de planejamento com 1,7 mil professores e com outros 1,8 mil servidores na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no centro da cidade.

Dos 26.021 estudantes, 5.730 são crianças de zero a 3 anos (creches), 7.141 são alunos de 4 e 5 anos (pré-escola) e 12.985 são meninos e meninas com idade entre 6 e 10 anos (ensino fundamental I). Outras 115 matrículas são referentes à modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesta quarta-feira (04/02), as unidades escolares recebem a presença dos pais, para que ocorra o diálogo com a direção e a equipe responsável pelas turmas.

Para este ano, houve o investimento de R$ 5.076.099,70 em kits de material escolar e R$ 6.199,700,00 em uniforme. Com esses recursos, foi viabilizada a aquisição de conjuntos para cada aluno, que incluem lápis de cor, caderno, cola, giz de cera, duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta, entre outros itens.

A informação é da Prefeitura municipal.

Em relação ao conteúdo trabalhado em sala de aula, segue para este ano a parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), permitindo que a proposta educacional da prefeitura continue contando com o suporte do material didático oferecido pela entidade, disponibilizando ao professor uma gama de possibilidades para desenvolver as diferentes áreas do conhecimento.

As aulas são uma das necessidades básicas para todo ser-humano. O retorno das aulas em Suzano é mais um capítulo na trajetória das crianças.

A população sempre deve se engajar nas aulas educacionais para cobrar mais qualidade de ensino para os alunos que são o futuro do País.