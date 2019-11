A geração de empregos tem sido uma tarefa importante em Suzano. A cidade vem ganhando no ranking de postos de trabalho abertos durante o ano.

A afinidade com o empresariado, as propostas de parcerias podem contruibuir para que o incentivo à geração e abertura de emprego sejam fortalecidas.

Na edição de ontem, o DS troxe reportagem mostrando que a administração municipal realizou reunião com cerca de 120 empresários do Distrito do Boa Vista para apresentar os trabalhos realizados na região e para acolher pedidos de melhorias para a cidade.

Além da geração de emprego e do estreitamento de laços com empresários e comerciantes, a intenção da cidade é promover outros projetos também nas áreas de Turismo e do incentivo ao empreendedorismo.

Por conta disso, a administração tenta implementar novos projetos para futuramente garantir mais postos de trabalho.

Neste ano, foi realizado o ‘Abrace Suzano’, que consiste na parceria entre as empresas e a Prefeitura para revitalização de espaços e manutenção de equipamentos públicos.

A administração da cidade informa que está em uma atuação constante para formação de pessoas para o mercado de trabalho, de acordo com as demandas por região.

Durante reunião com empresários, nesta semana, foi apresentado dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que mostram Suzano na liderança da geração de empregos formais no Alto Tietê.

A nossa cidade tem uma média mensal de 387 vagas criadas, o que representa 65,3% do total da região.

O município também vem buscando atender os bairros, cujos moradores solicitam melhorias. Ainda há problemas de infraestrutura em localidades mais afastadas do Centro.

Mas, segundo a Prefeitura, o balanço na região do Boa Vista, por exemplo, é positivo.

Foi realizado no distrito obras importantes, como a inauguração da Estratégia da Saúde da Família (ESF) do Jardim Revista, o recapeamento das avenidas Vereador João Batista Fitipaldi e Francisco Marengo, assim como na estrada Portão do Honda, e a troca de iluminação pública, além das obras do Centro de Iniciação ao Esporte, no Jardim Santa Inês, da obra no Trevo do Jardim Dona Benta, que está prestes a ser concluída, e da esperada Marginal do Una, que será entregue até o fim deste ano.

Não há dúvida que a parceria com as empresas pode contrubuir de forma direta para o desenvovimento da cidade.