Reunião com o governador

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com prefeitos da região na última segunda-feira.

Cada prefeito levou as demandas das cidades. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, reforçou importantes solicitações para o município, como a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) em setembro, a retomada da obra de construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e a revitalização asfáltica da rua Dr. Prudente de Moraes até o limite com Mogi das Cruzes.

Inicialmente, o prefeito suzanense apresentou um pedido para a revitalização asfáltica da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), no trecho entre o viaduto Ryu Mizuno e o limite com Mogi das Cruzes, totalizando cerca de oito quilômetros de extensão, ida e volta. A solicitação se deve às recentes entregas de recapeamento e de pavimentação em vias similares, ou seja, que fazem limites com outros municípios.

Quanto ao hospital, segundo o prefeito, a previsão é de que haja a abertura oficial ainda neste mês de setembro, oferecendo serviços de urgência e emergência, atendendo casos de média e alta complexidade, ofertando inclusive leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de procedimentos cirúrgicos e exames como tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia e análises clínicas, entre outros.

Outro assunto abordado foi a retomada da construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) no município. Para a instalação da unidade de ensino superior, a administração municipal fez a doação de um terreno no Jardim Monte Cristo, em uma área de 10,8 mil metros quadrados, na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes. Quando estiver pronta, a unidade terá capacidade para atender 480 alunos, com 12 salas de aula, auditório, refeitório, sete laboratórios e estrutura para abrigar diretoria e corpo docente.

Esses encontros entre os prefeitos e o governador do Estado é muito importante para o desenvolvimento regional. Isso porque assim o Estado passa a ter conhecimento direto das demandas, não apenas do Alto Tietê, como também de outras regiões.

Ao levar as demandas, como o Hospital Regional, recapeamento e a nova Fatec, o Estado pode ajudar financeiramente os municípios.

Hoje, apesar dos impostos, o município sozinho não tem condições de arcar com obras de grande complexidade, como as citadas anteriormente, é preciso de uma ajuda financeira maior. E nessa situação que o Estado entra.

Por meio de repasses e programas estaduais, o governo consegue ajudar os municípios na realização desses projetos.

Esperamos que novas reuniões entre o Estado e os municípios, não apenas do Alto Tietê, sejam realizadas.