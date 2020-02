Reunião sobre coronavírus

O coronavírus assombra o mundo. As cidades da região estão em alerta, apesar de nenhum caso confirmado, até agora, no Estado de São Paulo.

Recomendações do Ministério da Saúde às secretarias estaduais são importantes para tentar amenizar os riscos de contágio.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que os secretários da Saúde da região vão se reunir para discutir sobre o coronavíurs. Será na quinta-feira.

As informações são do Consórcio do Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Segundo a entidade, o encontro ocorrerá na Câmara Técnica de Saúde do Condemat. Na ocasião serão tratados diversos assuntos, e o coronavírus será um dos temas.

Sobre o cenário atual, o Condemat ressalta que “a situação é nova e, num primeiro momento, há mobilizações dos municípios de forma independente, adequadas às características da rede, grau de risco, localização e suspeitas, entre outros aspectos”.

A reportagem mostrou que em cidades como Guarulhos, município onde se encontra o Aeroporto Internacional, o Condemat ressalta que “as medidas precisam ser ainda mais abrangentes que nas cidades mais distantes e menores”.

Todas as cidades que o consórcio abrange estão tomando as precauções necessárias e seguindo recomendações que são baseadas nos protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No último dia 29, a Secretaria de Saúde de Mogi recebeu uma notificação de um caso suspeito de coronavírus na cidade. Mas ontem já foi descartada.

Uma jovem de 22 anos, recém chegada de Wuhan (cidade considerada o epicentro da doença), na China, foi a um hospital particular, onde foram realizados exames laboratoriais.

O material coletado foi encaminhado para São Paulo para análise.

Apesar de não apresentar o quadro clínico da doença, a Secretaria de Saúde recebeu a orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo para notificar e monitorar o caso.

A jovem foi liberada logo em seguida. Tanto a paciente quanto seus familiares devem monitorar os sintomas.

Segundo especialistas, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (nCoV-2019) foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.

Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 1960. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

É importante que as autoridades de saúde sejam precavidas e tomem todas as providências para evitar riscos para o Alto Tietê, Estado e País.