Reuniões dos Consegs

A participação da comunidade como um todo é essencial para que a parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Militar tenham êxito na prevenção ao combate a criminalidade. E os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) exercem papel importante nesta política de governo.

Em Suzano, na semana passada, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou de reuniões com os Consegs Centro e Boa Vista. Os encontros tiveram como objetivo reforçar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, além de tratar de demandas e estratégias para o avanço das políticas de segurança no município.

A reunião do Conseg Boa Vista foi realizada na Igreja Santa Helena, no Parque Maria Helena, e contou com a presença do secretário de autoridades do setor.

Durante as reuniões, foram debatidas ações para aprimorar a segurança pública, fortalecer a presença das forças policiais nos bairros e atender às principais demandas da população. É importante destacar o trabalho conjunto entre as autoridades e a comunidade para garantir um ambiente mais seguro.

Não há dúvida de que esses encontros são essenciais para ouvirmos as necessidades da população e aprimorarmos o planejamento das nossas ações.

A parceria entre o poder público, as forças de segurança e os cidadãos é fundamental para a construção de uma cidade mais segura para a população.

Atualmente, cada conselho é um instrumento de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas pela Secretaria da Segurança Pública, por intermédio do Coordenador Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança.

De acordo com o governo estadual, para alcance das diretrizes propugnadas em decreto, a Secretaria da Segurança Pública tem como representantes, em cada Conseg, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de Polícia Titular do correspondente ao bairro ou município.

Na sua essência, os Conselhos desenvolvem as reuniões ordinárias mensais no período noturno, em imóveis públicos ou de uso comunitário que, preferencialmente, não sediem unidade policial, seguindo uma pauta padrão, dentro de uma agenda prévia definida por calendário anual. Além de ser um canal fomentador de orientação e prevenção primária no que se refere à segurança pública.

Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e por institutos independentes, o que permite afirmar que os Consegs representam, atualmente, a mais ampla, sólida, duradoura e bem sucedida iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil.