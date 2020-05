Revitalização da Raul Brasil

A Escola Estadual Raul Brasil passou por uma ampla reforma e está pronta para ser entregue aos estudantes.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o governador João Doria e o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, visitaram as obras do novo prédio.

As intervenções na unidade foram concluídas no final do mês de abril e a inauguração deve ocorrer somente quando as aulas presenciais forem retomadas. Elas seguem suspensas em toda a rede estadual por conta da pandemia da Covid-19.

Segundo o governo estadual, empresas contribuíram ao lado do Estado no trabalho de reforma.

O projeto de revitalização teve como objetivo melhorar os espaços, proporcionando mais conforto e segurança a funcionários e alunos e incluiu uma ampla reconfiguração das áreas comuns, além da construção de novas áreas de estudo, convivência e administrativas.

Antigas estruturas foram demolidas e deram espaço a novas salas de aula, Centro de Ensino de Línguas (CEL), banheiros acessíveis, salas de leitura e informática e nova cantina.

Os estudantes da Raul Brasil foram vítimas, em março de 2019, de uma tragédia de grandes proporções. E até hoje tentam superar o trauma.

Dez pessoas morreram durante atentado, incluindo os dois atiradores que entraram na unidade.

Agora com a reforma da unidade, a escola também ganhou mais cores.

Além das salas de aula e dos pisos coloridos, o artista brasileiro Eduardo Kobra e sua equipe vão pintar painéis internos e os muros externos da escola.

Os desenhos para o muro principal serão criados a partir de um concurso que reuniu alunos das 60 escolas da região de Suzano e vai selecionar os melhores trabalhos.

Todo o projeto de revitalização, iniciado em outubro de 2019, custou R$ 3,1 milhões, dos quais R$ 2,7 milhões patrocinados por empresas parceiras do Instituto Ecofuturo. Para complementar a obra e adquirir mobiliário e equipamentos, o Governo de São Paulo investiu outros R$ 400 mil.

É importante que a escola tenha, no futuro, retomado sua atividade educacional. Os estudantes merecem voltar ao ambiente escolar com toda segurança, tentando superar a tragédia ocorrida no ano passado.