Revitalização no Dona Benta

O DS trouxe, nesta semana, reportagem mostrando que o bairro do Dona Benta será revitalizado. Será um trabalho importante de organização do trânsito, recuperação de vias, sinalização e até a construção de uma alça de acesso.

A melhoria será importante, uma vez que a região norte sofre e pede melhorias em sua estrutura. Na reportagem, publicada pelo DS, a principal novidade é que foi assinada a ordem de serviço no trevo do Jardim Dona Benta.

Só para se ter uma ideia, o projeto vai contemplar milhares de pedestres e motoristas, que passam pelo local diariamente, com mais segurança e organização.

As obras terão início no dia 7 de janeiro (segunda-feira) e deverão ser concluídas ainda no primeiro semestre de 2019.

O trabalho a ser realizado no Jardim Dona Benta prevê diversas intervenções, como o alargamento da avenida Francisco Marengo, que passará a ter três faixas. A do meio, por exemplo, servirá para facilitar a conversão sentido bairro para acesso à Estrada Takashi Tobata (antiga rua Washington Luiz) e a rua Orlando Fava.

Também está no cronograma a construção de uma alça de acesso para a utilização de quem sai do bairro e a instalação de um semáforo que vai ajudar a tornar a conversão mais fácil e organizada, além de beneficiar os quase 10 mil pedestres que precisam atravessar a avenida diariamente. A população contará ainda com paisagismo e vagas de estacionamento.

A revitalização é muito importante. Garante melhoramento à construção de instalações sociais, educativas, culturais e desportivas, como escolas.

O trabalho em Suzano vai garantir um novo patamar de melhoria nas condições e desenvolvimento social aos moradores.

Haverá, por exemplo, previsão de que os pontos de ônibus existentes sejam realocados, sendo que um será instalado na avenida Francisco Marengo e outro na rua Orlando Fava, para quem utiliza as vias sentido bairro.

Ao todo, serão contemplados 37 veículos do transporte público, entre vans e ônibus, bem como os mais de 20 mil automóveis, caminhões e motocicletas que passam pelo local.

O projeto será executado pela empresa Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e Pavimentação.

O valor total do investimento é de R$ 507.494,29, sendo R$ 394.200,00 liberados pelo Governo Estadual e o restante por meio de contrapartida municipal.

A expectativa da obra, como também mostrou reportagem do DS, é grande por parte dos moradores. Eles querem desenvolvimento do bairro e melhores condições de vida.