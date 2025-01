Riscos dos golpes

Reportagem do DS, publicada na edição desta sexta-feira (3), mostrou que a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, alerta a população para um falso comunicado que alguns empresários estão recebendo sobre regularização de alvarás.

É mais uma tentativa de golpe na praça tentando prejudicar o serviço público.

A administração municipal esclareceu que não tem enviado quaisquer mensagens via e-mail com o intuito de fazer exigências para o funcionamento, relativas a eventuais pendências e prazos para apresentação de documentos.

Nenhuma comunicação neste sentido foi realizada para informar que pessoas jurídicas foram notificadas por conta de irregularidades relacionadas à manutenção de suas atividades. Também é necessário pontuar que não foi registrada denúncia anônima pelo Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura de Suzano.

De acordo com a Prefeitura, o que foi acolhido, de fato, pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação foi a indagação de uma das empresas que recebeu um desses e-mails sobre a veracidade do conteúdo da mensagem, negada prontamente pelos representantes da pasta. Tal e-mail, que trazia no campo “Assunto” a informação “Prefeitura de Suzano: Irregularidade Identificada - 239508-09/12/2024”, inclusive, será utilizado para abertura de um boletim de ocorrência.

No corpo da mensagem, são divulgadas informações que não condizem com os procedimentos adotados pela administração municipal. Assim, deve ser desconsiderado o seguinte informe: “De acordo com a legislação vigente, todas as empresas precisam estar em conformidade com as normas de licenciamento e o alvará de funcionamento devidamente atualizado. O prazo para a regularização é até o dia 14/01/2025. A não regularização poderá resultar em sanções, incluindo multas e o fechamento temporário da empresa até que a situação seja normalizada”.

Especialistas afirmam que os golpes envolvendo falsos alvarás e cobranças indevidas de taxas de cartório e impostos estão se tornando cada vez mais sofisticados e prejudiciais. Esses golpes podem causar não apenas prejuízos financeiros, mas também grandes transtornos emocionais para aqueles que já estão em situações vulneráveis, aguardando valores judiciais importantes.

A Prefeitura de Suzano reforça que os e-mails que não sejam de domínio “suzano.sp.gov.br” devem ser averiguados por parte de pessoas físicas e jurídicas. Todas as denúncias podem ser enviadas para os canais da Ouvidoria Municipal, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone 0800-774-2007.