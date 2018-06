Rotina alterada com a Copa do Mundo

O torneio de futebol mais importante do mundo, a Copa do Mundo, vai alterar expediente nas repartições públicas e também em empresas privadas.

O DS trouxe, esta semana, reportagem mostrando que os prefeitos da região vão baixar decretos para alterar o horário dos serviços públicos durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas, é importante que os serviços essenciais vão continuar, principalmente os relacionados à saúde e segurança.

O Brasil inteiro vai parar para ver a Seleção Brasileira jogar na Copa do Mundo. Das três partidas do Brasil na primeira fase, duas são em horário comercial: contra a Costa Rica, às 9 horas, no dia 22 (sexta-feira), e contra a Sérvia, às 15 horas do dia 27 (quarta-feira).

Para quem não é dono do próprio negócio, a notícia pode ser um banho de água fria na torcida pelo Hexa: dia de jogo da seleção é como qualquer outro aos olhos da legislação trabalhista. Ou seja, a liberação de funcionários é opcional para a empresa, depende da intenção dela em fazer um acordo com os empregados. Caso o empregador decida que nada muda na rotina de trabalho, a jornada será normal.

Na região do Alto Tietê, apenas Itaquaquecetuba dará ponto facultativo quando as partidas acontecerem às 11 horas. A maior competição futebolística do mundo, que nesta edição acontecerá na Rússia, se iniciará na próxima quinta-feira (14).

Em Suzano, de acordo com o decreto municipal 9.129, de 11/01/2018, nos dias úteis em que ocorrer a participação do Brasil na Copa do Mundo, a administração municipal funcionará das 13 às 17 horas quando o jogo for de manhã; das 8 às 13 horas quando o jogo for à tarde; e das 8 às 10 horas e das 14 às 17 horas quando o jogo acontecer na hora do almoço. Segundo a Prefeitura, este decreto exclui os serviços essenciais, que continuam com o funcionamento normal, como por exemplo, unidade de Pronto Atendimento (PA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Guarda Civil Municipal (GCM), entre outros.

Muitas autoridades acreditam que não liberar para assistir aos jogos, pelo menos da seleção, pode gerar um desconforto com o trabalhador. E hoje há ferramentas para compensação de jornada que permitem se chegar a um meio termo satisfatório. A empresa pode decidir seguir em frente normalmente, mas não nos parece o mais indicado – avalia o especialista.

O governo federal já publicou decreto flexibilizando os horários de suas repartições públicas nos dias de jogos do Brasil.