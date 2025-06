Os incêndios florestais provocam a destruição de ecossistemas e o desequilíbrio ambiental da fauna e da flora. Dessa forma, torna-se necessária a discussão e adoção de medidas efetivas para evitar os danos causados pelos incêndios florestais e garantir a conservação do meio ambiente, afirmam especialistas.

Em São Paulo, o monitoramento de incêndios no Estado passa a contar neste ano com a Sala SP Sem Fogo, plataforma que monitora os focos de incêndio e avalia as condições climáticas das regiões paulistas. A sala foi montada no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes, com o acompanhamento da Defesa Civil.

O novo sistema vai contribuir com os municípios do Alto Tietê.

SP Sem Fogo é uma ação permanente do Governo de São Paulo para prevenir e atuar no combate aos incêndios com medidas integradas entre Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Durante os meses de estiagem, a partir de junho, ela entra na fase vermelha, com intensificação dos trabalhos. A operação faz parte do SP Sempre Alerta, criado para prevenir e reduzir impactos de desastres causados por fenômenos climáticos extremos.

A nova Sala SP Sem Fogo utiliza dados do mapa de risco de incêndio e informações como velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar e temperatura daquele local. O monitoramento é feito a cada hora e com as avaliações é possível prever as condições climáticas do dia seguinte.

Durante a fase vermelha da Operação SP Sem Fogo, meteorologistas e analistas da Defesa Civil ficarão dedicados exclusivamente para cuidar da análise horária de todas as regiões do estado. Ao final de cada dia, um boletim com informações climatológicas será compartilhado com equipes da defesa civil municipal, gestores de parques florestais e unidades de conservação, Corpo de Bombeiros e das brigadas de incêndio.

“Com a Sala SP Sem Fogo, nós conseguimos observar qual o período do dia estará mais crítico em determinada região. Desta forma, os gestores conseguem se programar, reforçar o contingente e deslocar mais efetivo para prevenir e combater o fogo com antecedência”, afirma a major Tatiana Rocha, diretora da Defesa Civil do Estado de São Paulo.