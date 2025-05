O salário mínimo é o valor mais baixo de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços no âmbito nacional.

No Brasil, ele é constantemente criticado por conta dos valores defasados. Em São Paulo, o Estado mantém um valor próprio.

Na semana passada, a Assembleia Legislativa de Estado (Alesp) aprovou o projeto de lei que propõe o reajuste do salário mínimo paulista para R$ 1.804,00. O novo valor representa um aumento de 10% em relação ao piso atual, estabelecido no ano passado, e é 18,84% superior ao mínimo nacional, fixado atualmente em R$ 1.518. Desde 2022, o crescimento do piso estadual foi de 40,5%.

Segundo o Estado, há um ganho real da ordem de 27%.

O Estado afirma que conseguiu chegar a um equilíbrio para oferecer o salário mínimo de R$ 1.804.

É um recurso que chega em boa hora, no momento em que as pessoas estão pressionadas pelo preço dos alimentos.

O governo estsadual afirma que é uma injeção de recursos na nossa economia, que será extremamente relevante, aliada a outras ações que estamos tomando.

Esta é a terceira vez consecutiva que o reajuste proposto para o piso paulista supera a inflação acumulada no período. A proposta é superior à inflação acumulada no último ano (4,77%), segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e representa um ganho real aos trabalhadores.

Desde 2022, último ano antes da atual gestão, o crescimento do salário mínimo estadual soma 40,5%, ante uma inflação de 15,10% nos últimos três anos,de acordo com o INPC.

A política de valorização do salário mínimo contribui para o aumento do consumo das famílias, reduz a insegurança alimentar e pode impulsionar a geração de mais empregos pelo efeito de ampliação dos gastos e das capacidades locais de produção, contribuindo para o crescimento econômico agregado.