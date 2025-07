O saneamento básico melhora a saúde, a educação e as oportunidades econômicas das comunidades vulneráveis. Investir nessa infraestrutura é essencial para promover a equidade social.

Os municípios buscam garantir um atendimento, cada vez, mais ampliado no setor.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que Suzano conquistou a melhor colocação entre os municípios do Alto Tietê no Ranking do Saneamento 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. Entre as cidades da região analisadas, o município suzanense desponta com os melhores indicadores gerais, destacando-se como líder regional em abastecimento de água, cobertura de esgoto e investimentos per capita.

O levantamento, divulgado na última terça-feira (15/07), é referência nacional e avalia a situação do saneamento básico em cem grandes cidades brasileiras, considerando dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Suzano aparece na 35ª colocação nacional.

O saneamento básico é um direito garantido pela Constituição, e uma ferramenta estratégica essencial para o desenvolvimento da qualidade de vida no País. Mas além de ser essencial para a saúde das pessoas, o saneamento é vital para a sustentabilidade dos nossos rios, que hoje sofrem com toneladas de dejetos despejados em suas águas todos os dias.

A falta de saneamento básico afeta a saúde e as perspectivas de desenvolvimento de milhões de brasileiros. Sem falar que o acesso a este serviço é um direito garantido pela Constituição.

Obras de saneamento não aparecem. Mas este trabalho que fica embaixo da terra muda muito a vida das pessoas que vivem em cima dela.

Por isso, a oferta de serviços de saneamento está diretamente ligada ao desenvolvimento de um país. Saneamento reduz a mortalidade infantil, melhora as condições de educação, incentiva o turismo, valoriza imóveis, aumenta a renda dos trabalhadores e despolui os nossos rios.

O estudo também analisa critérios como índice de perdas na distribuição, volume de esgoto tratado e investimentos realizados nos últimos cinco anos.

Com 97,43% de cobertura de abastecimento de água, Suzano se posiciona acima da média nacional, enquanto a coleta de esgoto alcança 91,26% da população.